어메이징크리, 정한밀 우승 이어 김효주도 4승 달성...투어 무대 존재감 두각

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=팀 어메이징크리의 세계랭킹 3위 김효주는 KLPGA 투어 '롯데오픈'에서 우승을 차지하며 올 시즌 4번째 우승을 기록했다.

김효주는 올 시즌 LPGA 투어에서 2승을 거둔 데 이어, KLPGA 투어에서도 2승을 기록하며 국내외 무대를 오가는 정상급 경기력을 다시 한번 입증했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=어메이징크리,김효주가 KLPGA 투어 롯데오픈 우승 트로피와 함께 포즈를 취하고 있다. [사진=어메이징크리] 2026.07.06 iaspire@newspim.com

하이엔드 골프웨어 브랜드 어메이징크리가 국내외 투어 무대에서 후원 선수들의 연이은 우승으로 주목받고 있다. 이번 우승은 김효주 개인의 성과를 넘어, 팀 어메이징크리 선수들의 연이은 우승 흐름으로도 주목된다. 지난주에는 팀 어메이징크리 정한밀이 KPGA 투어 '군산CC 오픈'에서 생애 첫 우승을 차지하며 존재감을 드러냈다.

김효주의 올 시즌 4승과 정한밀의 KPGA 생애 첫 우승은 팀 어메이징크리의 투어 경쟁력을 보여주는 성과다. 어메이징크리는 후원 선수들의 활약을 통해 프로 투어 무대와의 접점을 넓히며, 퍼포먼스 골프웨어 브랜드로서의 이미지를 강화하고 있다.

최근 골프웨어 시장에서는 단순한 패션성을 넘어 실제 라운드와 투어 환경에서의 활동성, 착용감, 기능성을 함께 갖춘 퍼포먼스웨어로서의 역할이 더욱 중요해지고 있다. 반복되는 스윙, 장시간 라운드, 계절과 날씨 변화 등 필드 환경을 고려한 제품력이 브랜드 선택의 기준으로 작용하고 있기 때문이다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=정한밀이 군산CC 오픈 최종 라운드에서 갤러리 응원에 답하고 있다. [사진=KPGA] 2026.06.28 iaspire@newspim.com

어메이징크리는 국내외 투어 선수들과 함께하며 퍼포먼스 골프웨어 브랜드로서의 이미지를 강화하고 있다. 후원 선수들의 연이은 성과는 브랜드가 지향하는 기능성과 스타일, 그리고 투어 환경에 최적화된 퍼포먼스 가치를 보여주는 사례로 이어지고 있다.

어메이징크리 관계자는 "김효주 프로의 KLPGA 롯데오픈 우승을 진심으로 축하한다"며 "국내외 투어 무대에서 선수들이 보여준 뛰어난 퍼포먼스는 어메이징크리에게도 매우 의미 있는 성과다. 앞으로도 어메이징크리는 선수들이 투어에서 자신만의 경기력을 펼칠 수 있도록 적극적인 후원을 이어갈 것"이라고 밝혔다.

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