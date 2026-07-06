'충북 공감동행교육 출범위 2기' 현장으로…진천·영동서 현장 소통

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

돌봄·국악·산업연계 교육 등 지역 특화 전략 구체화

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =충북교육청 제2기 공감동행교육 출범준비위원회가 지역 맞춤형 교육정책 마련을 위해 현장 행보에 나섰다.

교육청 중심의 일방적 정책 추진에서 벗어나 지자체와의 협력을 통해 지역 특성에 맞는 교육 모델을 구축하겠다는 구상이다.

'제2기 공감동행교육 출범준비위원회' 전체회의. [사진=뉴스핌DB]

6일 충북교육청에 따르면 준비위는 이날 진천군과 영동군을 잇따라 방문해 군청과 교육지원청 관계자들이 참석한 가운데 현장소통 간담회를 열고 지역 교육 현안과 협력 방안을 논의했다. 이번 간담회는 '현장 중심 정책 설계'를 전면에 내세웠다는 점에서 기존 교육행정과 차별화된 시도로 평가된다.

진천군에서는 '지역과 함께 아이를 품는 책임 돌봄'을 주제로 논의가 이뤄졌다. 초등 방과후·돌봄 온마을 네트워크 구축, 거점형 미래교육센터 확대, 혁신도시 과밀학교 돌봄 문제 대응, 어린이·청소년 복합놀이시설 조성 등이 주요 의제로 다뤄졌다. 인구 유입이 빠른 혁신도시 특성을 반영해 돌봄 인프라를 지역 단위로 확장하려는 전략이다.

영동군에서는 '교육특화도시' 구상이 핵심 의제로 제시됐다. 국악교육 활성화와 학생 국악축제 개최, 와인산업과 연계한 청소년 스타트업 지원, 영동산업과학고의 협약형 특성화고 육성 등이 논의됐다. 지역 고유 자원을 교육과 산업에 연결해 인재를 지역에 정착시키겠다는 접근이다.

이번 행보는 윤건영 교육감 2기 공약인 '공감동행교육'을 구체화하는 과정으로 풀이된다. 특히 돌봄과 진로교육 등 학교 단위에서 해결하기 어려운 문제를 지자체와 분담하는 구조를 제도화하려는 시도라는 점에서 의미가 있다.

이중용 준비위원장은 "교육과 돌봄 문제는 학교만으로 해결하기 어렵다"며 "지역사회와 함께 풀어가는 것이 공감동행의 핵심 가치"라고 말했다.

baek3413@newspim.com