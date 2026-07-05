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'신속처리 지시'에도...경찰, '홍명보 선임 수사' 9개월 방치

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  • 서울경찰청 수사심의위가 9월 23일 이임생 전 이사 고발 사건을 신속 처리하라 의결했으나 종로서는 9개월간 방치했다.
  • 경찰은 1일 여론과 정치권 압박 속에 뒤늦게 사건을 서울청 금융범죄수사대로 이첩해 '뒷북 수사' 비판을 샀다.
  • 축구협회 수사 지연과 함께 다른 굵직한 사건들도 전담팀 구성에도 성과 없이 표류해 경찰 수사 신뢰 저하 우려가 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 전 국가대표 축구팀 감독 선임 과정의 부당 개입 의혹을 수사해 온 경찰이 내부 통제 기구의 '신속 수사' 권고조차 무시한 채 사건을 장기간 방치했던 것으로 드러났다.

5일 법조계와 경찰 등에 따르면 서울경찰청 수사심의위원회는 지난해 9월 23일 이임생 전 대한축구협회 기술총괄이사의 업무방해 혐의 고발 사건을 맡은 종로경찰서에 사건을 신속히 처리하라고 의결했다. 이 사건은 2024년 7월 한 시민이 이 전 이사를 고발하면서 시작됐다. 하지만 경찰이 계속해서 처분을 미루자 고발인은 변호사와 법학자 등 외부 전문가가 참여하는 수사심의를 신청했다. 수사심의위는 신속 수사의 필요성을 인정해 서울청에 신속 처리를 지시하라고 통보했으나 종로서는 별다른 처분 없이 또다시 9개월을 표류시켰다.

경찰은 지난 1일 사안의 중요도를 감안했다며 이 사건을 서울청 광역수사단 산하 금융범죄수사대로 부랴부랴 넘겼다. 그러나 이는 월드컵 참패 이후 이재명 대통령의 "무능한 사람을 지휘관으로 선발한 결과"라는 공개 질책 등 정치권과 여론의 압박에 떠밀린 '뒷북 수사'라는 지적을 피하기 어렵게 됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 감독. [사진=로이터] 2026.07.05 psoq1337@newspim.com

구조가 복잡하지 않은 사건을 2년 가까이 끌다가 뒤늦게 수사팀을 교체하면서 결과만 더 지연시키는 꼴이라는 비판이 팽배하다. 더욱이 수사가 지체되는 사이 같은 쟁점의 행정법원 1심 판결이 먼저 나왔고 정몽규 대한축구협회장과 홍 전 감독이 이미 사의를 표명해 수사의 실효성마저 크게 떨어졌다.

사건을 넘겨받은 금융범죄수사대가 속도감 있게 결론을 낼지도 미지수다. 금수대는 앞서 방시혁 하이브 의장 사건을 1년 4개월간 수사하며 5차례나 소환 조사를 벌였지만 신청한 구속영장이 검찰에서 잇달아 반려·기각되며 제동이 걸렸다. 이 때문에 이번 축구협회 수사 역시 과도하게 신중한 기조로 흐를 가능성이 제기된다.

경찰이 세간의 이목이 쏠리는 사건마다 거창하게 전담팀을 꾸리거나 이첩했다가 결론 없이 '용두사미'로 끝낸 사례는 이번이 처음이 아니다. 이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹 수사나 쿠팡 전담 TF의 산재 은폐 의혹 수사, 스타벅스의 유공자 모욕 사건 등도 대대적인 수사를 공언했지만 수개월째 뚜렷한 성과를 내지 못하거나 강제수사 단계에서 막혀 표류 중이다.

psoq1337@newspim.com

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