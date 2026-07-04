[2026WC] 콜롬비아, 가나에 1-0 승리 16강行 확정…역대 최고 성적 노려

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=콜롬비아가 2026 북중미 월드컵 16강행 최종 티켓을 거머쥐었다.

콜롬비아는 4일(한국시간) 미국 캔자스시티 스타디움에서 열린 가나와 대회 32강전에서 1-0으로 승리했다.

[미국 캔자스시티 로이터=뉴스핌] 유다연 기자= 콜롬비아 존 아리아스가 4일(한국시간) 미국 캔자스시티 스타디움에서 열린 가나와 2026 북중미 월드컵 32강전에서 팀의 첫 득점이 나오자 기뻐하고 있다. 2026.07.04 willowdy@newspim.com

이날 승리로 콜롬비아는 2018 러시아 대회 이후 8년 만에 16강 진출을 확정했다. 직전 최고 성적은 2014 브라질 대회에서 올랐던 8강이다.

반면 가나는 2022 카타르 대회 조별리그 탈락 후 이번 대회에서 토너먼트 진출에는 성공했다. 하지만 첫 경기부터 득점을 기록하지 못하면서 그대로 대회를 마무리했다.

경기 초반부터 양 팀은 부상 악재와 만났다. 전반 8분 콜롬비아 공격수 존 코르도바가 부상으로 이탈하면서, 루이스 수아레즈가 교체 투입됐다. 5분 후 가나 풀백 마빈 세나야가 햄스트링 통증을 호소하며 알리두 세이두로 바뀌었다.

콜롬비아는 전반 수아레즈의 크로스를 받은 아리야스가 낮은 슈팅으로 선제골을 기록했다. 이후 콜롬비아는 그대로 점수 차를 지키며 승리를 이어갔다.

[미국 캔자스시티 로이터=뉴스핌] 유다연 기자=가나 압둘 파타우가 4일(한국시간) 미국 캔자스시티 스타디움에서 열린 콜롬비아와 2026 북중미 월드컵 32강전 0-1 패배 후 좌절감을 드러냈다. 2026.07.04 willowdy@newspim.com

한편 이날 콜롬비아의 승리로 16강 대전이 확정됐다. 오는 5일 캐나다-모로코, 프랑스-파라과이를 시작으로 브라질-노르웨이, 멕시코-잉글랜드(이상 6일), 포르투갈-스페인, 미국 벨기에(이상 7일) 아르헨티나-이집트, 스위스-콜롬비아(이상 8일)가 16강에서 맞붙는다.

willowdy@newspim.com