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"일상에서 즐기는 토이 스토리"…다이소, 협업 상품군 확대

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  • 아성다이소가 3일 토이 스토리 테마 상품 2차를 출시했다
  • 키링·파우치·인테리어 소품 등 20여종 일상 수집형 상품군으로 구성했다
  • 말랑이 키링·조임 파우치·모니터 피규어 등 캐릭터 활용 상품을 확대했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1차 여행·생활용품 이어 파우치·피규어·랜덤 아크릴 스탠드 출시

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 아성다이소가 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 협업한 '토이 스토리' 테마 상품을 추가로 선보인다.

아성다이소는 키링과 파우치, 인테리어 소품 등으로 구성한 토이 스토리 테마 상품 2차 라인업을 출시한다고 3일 밝혔다. 이번 상품군은 총 20여종으로 구성됐다.

(주)아성다이소월트디즈니 컴퍼니 코리아와 협업한 토이 스토리 테마 상품 2차 출시. [사진=다이소 제공]

앞서 다이소는 지난 6월 8일 영화 '토이 스토리 5' 개봉을 앞두고 우디와 버즈, 알린 등 인기 캐릭터를 활용한 여행용품과 생활용품을 1차로 출시했다. 이번에는 소비자가 일상에서 캐릭터를 활용하고 수집할 수 있는 상품을 중심으로 구색을 확대했다.

대표 상품인 '토이 스토리 미니어처 신발 키링'은 캐릭터별 특징을 신발 모양으로 표현한 제품이다. 휴대전화나 가방, 파우치 등에 달아 장식할 수 있다. 최근 소셜미디어에서 스트레스 완화용 완구로 인기를 끌고 있는 '말랑이'를 키링 형태로 만든 제품도 마련했다. 과자 봉지 속 젤리를 연상시키는 디자인과 말랑한 촉감이 특징이다.

캐릭터 디자인을 적용한 파우치도 출시한다. '토이 스토리 조임 파우치'는 캐릭터 얼굴 모양으로 제작됐으며 끈을 당겨 여닫을 수 있다. 화장품과 충전기, 필기구 등 자주 사용하는 물건을 보관할 수 있어 외출이나 여행 시 활용하기 좋다. '토마토 파우치'는 캐릭터들이 토마토 모자를 쓴 모습을 표현했으며 카드와 동전, 무선이어폰 등 작은 소지품을 보관할 수 있다.

업무·공부 공간을 꾸밀 수 있는 인테리어 소품도 선보인다. '모니터 거치 피규어'는 캐릭터를 미니 피규어로 제작해 모니터 상단이나 책상 위에 올려둘 수 있도록 했다. '랜덤 아크릴 스탠드'는 개봉 전까지 어떤 캐릭터가 들어 있는지 알 수 없는 방식으로 구성해 수집하는 재미를 더했다.

아성다이소 관계자는 "오랫동안 사랑받아온 토이 스토리 캐릭터에서 영감을 받은 다양한 제품을 마련했다"며 "앞으로도 여러 디즈니 테마 상품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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