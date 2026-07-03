안성시, 제6차 생활보장위원회 개최…취약계층 발굴·지원 강화

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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 법적 테두리에서 벗어나 정부 지원을 받지 못하던 저소득 위기 가구를 돕기 위해 '2026년 제6차 생활보장위원회'를 개최했다고 3일 밝혔다.

시에 따르면 생활보장위원회는 현행법상 복지 자격 요건을 완벽히 채우지 못하더라도 실질적으로 생계 곤란을 겪는 취약계층을 구제하기 위한 법적 심의 기구다.

안성시, 제6차 생활보장위원회 기념촬영 모습[사진=안성시]

특히 부양의무자가 있으나 가출, 이혼, 관계 단절 등으로 사실상 도움을 받지 못하는 위기 가구를 발굴해 기초생활보장 등 복지 혜택을 주는 역할을 맡고 있다.

이날 회의에서는 복지 급여 수급 자격과 직결된 총 8개의 안건을 심도 있게 심의했다.

주요 안건으로는 ▲국민기초생활수급자에 대한 가족관계 해체 인정 여부 심의 ▲실질적 위기 가구에 대한 취약계층 우선 보장 대상자 선정 ▲갑작스러운 위기 상황에 처한 가구를 돕기 위한 긴급지원 대상자 선정 적정성 심사 등을 가결했다.

시는 이번 의결에 따라 부양의무자의 실질적인 부양 거부나 기피로 고통받는 가구를 선제적으로 지원하고 긴급복지 지원 체계를 촘촘히 가동해 서류상 이유로 복지 서비스를 받지 못하는 안타까운 상황을 막는다는 계획이다.

김보라 안성시장은 "생활보장위원회는 복지 사각지대에 놓인 이웃들을 가장 세심하게 살피고 실질적인 도움을 주는 따뜻한 버팀목이 돼야 한다"며 "앞으로도 민간과 공공이 긴밀하게 협력해 소외되는 시민이 없도록 현장의 목소리를 반영한 정책들을 적극적으로 펼쳐달라"고 당부했다.

lsg0025@newspim.com