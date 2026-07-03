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아틀라스링크, 로아홀딩스컴퍼니 편입…"신사업·ESG 강화"

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AI 핵심 요약

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  • 아틀라스링크가 3일 사명 변경을 마치고 새 출발했다.
  • 회사는 AI·광통신 등 미래 사업으로 포트폴리오를 넓히기로 했다.
  • 로아홀딩스그룹과의 협력, ESG 경영도 강화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

OTT 셋톱박스 넘어 AI·광통신·엣지컴퓨팅으로 사업 확대
로아홀딩스컴퍼니 그룹 편입…계열사 시너지 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 아틀라스링크(구 알로이스)가 사명 변경을 마무리하고 로아홀딩스컴퍼니 그룹 핵심 계열사로 새 출발한다. 회사는 사업 포트폴리오를 인공지능(AI)와 광통신 등 미래 성장 분야로 확대하는 동시에 ESG 경영 체계도 강화할 계획이다.

3일 한국거래소 공시에 따르면 회사는 기존 '알로이스'에서 '아틀라스링크(ATLAS LINK Inc.)'로 사명을 변경했으며 이날 코스닥 시장에 변경 상장한다. 종목코드는 기존을 유지하며, 주식시장 약명은 '아틀라스링크'로 변경된다.

이번 사명 변경은 기존 OTT 셋톱박스 중심 사업에서 AI(인공지능), 광통신, 네트워크 인프라, 엣지컴퓨팅 등 미래 성장 산업 중심으로 사업 영역을 확대하기 위한 전략의 일환이라고 회사는 설명했다.

로아그룹+아틀라스링크. [사진=로아그룹]

아틀라스링크는 PHC파일 전문 제조 자회사인 한국파일과의 사업 협력을 강화하는 한편, 로아홀딩스컴퍼니 그룹 편입을 계기로 계열사 간 시너지도 확대할 계획이다. 아울러 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 체계를 고도화하고 투명한 지배구조와 책임경영을 기반으로 지속가능한 성장 기반을 마련한다는 방침이다.

온성준 로아홀딩스컴퍼니 회장은 "아틀라스링크의 그룹 편입은 그룹의 기술과 사업 역량을 연계해 미래 성장 기반을 구축하기 위한 전략적 결정"이라며 "로아홀딩스컴퍼니와 로아앤코홀딩스, 에스엘에너지, 넥스턴앤롤코리아, 미래산업, 이브이첨단소재, 다이나믹디자인 등 관계사와의 협력을 확대하고 ESG 경영을 기반으로 그룹 경쟁력을 높여 나갈 계획"이라고 말했다.

이어 "투명한 지배구조와 책임경영을 바탕으로 고객과 주주, 임직원, 지역사회가 함께 성장하는 기업을 만들어 기업가치와 주주가치를 높여 나가겠다"고 덧붙였다.

회사 관계자는 "사명 변경과 그룹 편입을 계기로 미래 성장동력 확보와 ESG 경영을 함께 추진할 계획"이라며 "시장과의 소통과 주주친화 정책도 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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