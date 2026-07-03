전국 광역 단체장 7월 3일 일정

AI 핵심 요약beta
- 전재수 부산시장이 2일 부산 벤처생태계 간담회와 지원센터 개소식에 참석했다.
- 우상호 강원도지사 등 각 시도지사는 2일 지역 현장과 행사 일정을 소화했다.
- 박완수 경남지사와 이철우 경북도지사도 2일 산업·외교 일정에 나섰다.
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▲전재수 부산시장
- 부산 벤처생태계 활성화 간담회(09:10 부산유라시아플랫폼)
- 부산 서민금융 복합지원센터 개소식(10:50 부산서민금융복합지원센터)
▲우상호 강원도지사
-제6회 대한민국 강원특별자치도 기도회(10:30 세종호텔)
▲허태정 대전시장
-협동조합의 날 14주년 기념식(14:00 한남대)
▲조상호 세종시장
-제5대 세종시의회 개원식(11:00 시의회 본회의장)
-2026 한글문화콘텐츠산업 워크숍(14:00 책문화센터)
▲박수현 충남지사
-임용장 수여식(14:00 도청)
▲신용한 충북지사
-재난안전대책 점검(08:30 재난상황실)
-신임의장단 접견(10:30 집무실)
▲민형배 전남광주특별시장
- 유촌동 동남아파트 일원 재해 현장 방문(10:30 동남아파트)
- 광주군공항 현장 방문(14:20 광주군공항)
- 광주미래차 국가산단 현장 방문(16:20 친환경자동차부품인증센터 인근)
- 광주연구개발특구 첨단3지구 현장 방문(17:10 종합홍보관)
▲박완수 경남지사
- 영남권 첨단산업 발전투자 국민보고회(15:00 경상국립대 칠암캠퍼스 실내체육관)
▲이원택 전북지사
- 장애인표준사업장 생산품 우선구매 활성화 박람회 (10:00 도청로비)
▲이철우 경북도지사
- 2026 경북 글로벌 차세대 리더스 커넥트 토론회 환영 만찬(18:50 스탠포드호텔 안동)
▲추미애 도지사
-통상업무
[전국 종합=뉴스핌]
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