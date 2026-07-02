AI 핵심 요약beta
- 충주시가 2일 4급 국장 8명을 승진·전보했다
- 관광·복지·환경 등 주요 분야 5급 승진했다
- 감사·기획·경제 등 다수 5급 전보 단행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 4급 승진
▲ 건설국장 이형우 ▲ 복지국장 김선희 ▲ 생활민원국장 김주상 ▲ 문화체육관광국장 조수정 ▲ 푸른도시국장 손명자 ▲ 환경국장 현완호
◇ 4급 전보
▲ 경제교통국장 박미정 ▲ 농업정책국장 신정순
◇ 5급 승진
▲ 관광과장 직무대리 신길선 ▲ 자원순환과장 직무대리 이상호 ▲ 질병관리과장 직무대리 문양미 ▲ 농업기술과장 직무대리 김은정 ▲ 상수도사업소장 직무대리 박상준 ▲ 주덕읍장 직무대리 안태희 ▲ 수안보면장 직무대리 황의웅 ▲ 노은면장 직무대리 신희정 ▲ 동량면장 직무대리 이창근 ▲ 교현·안림동장 직무대리 이현우 ▲ 문화동장 직무대리 이은경 ▲ 달천동장 직무대리 강상진 ▲ 봉방동장 직무대리 김상미 ▲ 목행·용탄동장 직무대리 이영미
◇ 5급 전보
▲ 감사담당관 함재곤 ▲ 기획예산과장 이정인 ▲ 정보통신과장 안창숙 ▲ 회계과장 정연식 ▲ 경제과장 김인식 ▲ 투자유치과장 김용민 ▲ 신성장산업과장 이현섭 ▲ 허가민원과장 김형문 ▲ 도로과장 김관수 ▲ 노인복지과장 이정미 ▲ 장애인복지과장 이용선 ▲ 여성청소년과장 류주연 ▲ 토지정보과장 황숙희 ▲ 세정과장 남기호 ▲ 징수과장 김성학 ▲ 문화예술과장 최은숙 ▲ 농식품유통과장 김준태 ▲ 정원도시과장 권은하 ▲ 균형개발과장 지상진 ▲ 하천과장 이경우 ▲ 보건과장 김복연 ▲ 하수도사업소장 윤미자 ▲ 시립도서관장 홍종수 ▲ 살미면장 천경순 ▲ 앙성면장 최정희