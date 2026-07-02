레메디 공모 청약 경쟁률, 1707대 1 기록

AI 핵심 요약beta
- 레메디가 2일 일반투자자 공모청약에서 1707대1을 기록했다.
- 일반청약 증거금은 5조3000억원이었고 기관수요예측 경쟁률은 1146대1이었다.
- 레메디는 13일 코스닥에 상장해 생산·R&D·해외영업 강화에 자금을 투입할 계획이다.
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오는 13일 코스닥 상장 예정
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 저선량·초소형 엑스레이(X-ray) 솔루션 전문기업 레메디가 일반 투자자 대상 공모주 청약에서 1,707대 1의 경쟁률을 기록했다.
레메디는 지난 1일부터 2일까지 이틀간 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행한 결과 청약 증거금이 5조3000억원으로 집계됐다고 2일 밝혔다. 청약은 상장 주관사인 KB증권을 통해 진행됐다.
일반 투자자 배정 물량은 30만주다. 회사가 밝힌 경쟁률 기준으로 약 5억1200만주가 접수된 것으로 계산된다. 청약 건수는 31만6557건으로 집계됐다.
앞서 레메디는 지난 6월 17일부터 23일까지 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행했다. 수요예측에는 2246개 기관이 참여했으며 경쟁률은 1146대 1을 기록했다. 최종 공모가는 희망 공모가 범위 1만7800~2만700원의 상단인 2만700원으로 확정됐다.
상장 주관사인 KB증권 관계자는 "레메디는 저선량·초소형 X-ray 분야 기술과 글로벌 공공조달 레퍼런스를 보유한 기업"이라며 "수요예측에 이어 일반 청약에서도 투자자 관심이 확인됐다"고 말했다.
레메디는 오는 6일 납입 절차를 거쳐 13일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 회사는 상장을 통해 확보한 자금을 생산능력 확대, 연구개발(R&D) 고도화, 글로벌 인증 및 해외 영업망 강화 등에 사용할 계획이다.
조봉호 레메디 대표이사는 "상장으로 확보한 자금을 차세대 제품 개발과 생산능력 확대에 투입하겠다"며 "의료용을 넘어 산업용 비파괴검사까지 아우르는 X-ray 플랫폼 기업으로 성장하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com