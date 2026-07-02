BNK부산은행, 서비스품질지수 5년 연속 1위…지역 기반 혁신기업 육성

AI 핵심 요약beta
- BNK부산은행이 2일 KS-SQI 지방은행 부문서 5년 연속 1위를 했다
- 이번 평가는 고객 중심 경영과 지역 연계 활동, 포용금융 추진 노력이 반영된 결과다
- 부산은행은 특별대출·창업 지원·복합지원센터 설립으로 지역 기업·청년·서민 금융지원을 확대하고 있다
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중소기업 지원과 포용금융 추진
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행이 고객 체감 서비스 평가에서 5년 연속 지방은행 1위에 오르며 서비스 경쟁력을 이어갔다.
부산은행은 한국표준협회 주관 '2026 한국서비스품질지수(KS-SQI)' 지방은행 부문에서 5년 연속 1위로 선정됐다고 2일 밝혔다. KS-SQI는 서비스의 정확성, 전문성, 이용 편의성, 사회적 가치 등을 종합 평가하는 지표다.
이번 평가는 고객 중심 경영을 기반으로 금융서비스 개선과 지역 연계 활동을 지속해 온 점이 반영된 것으로 풀이된다. 고객 신뢰를 우선 가치로 두고 지역사회와의 동반 성장을 추진한 점이 주요 평가 요인으로 작용했다.
부산은행은 지역 중소기업 지원에도 나서고 있다. 올해 총 2조 원 규모 '2026 뉴스타트 특별대출'을 공급해 기업 자금난 완화와 경영 안정 지원을 추진 중이다.
창업 지원도 병행하고 있다. 창업기업 육성 프로그램 운영, 지원 공간 제공, 투자 연계 등을 통해 지역 기반 혁신기업 성장을 뒷받침하고 있다.
포용금융 분야에서는 민관 협력 형태의 '서민금융 복합지원센터' 설립을 추진해 정책금융, 금융교육, 고용·복지 서비스를 연계한 지원체계를 구축할 계획이다.
청년 정착 지원 금융상품을 운영하고 재난·재해 등 위기 상황에서는 긴급 금융지원을 통해 지역 경제 회복을 지원하고 있다.
김성주 은행장은 "고객 선택에 기반한 결과"라며 "고객과 지역을 함께 고려한 금융서비스를 이어가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com