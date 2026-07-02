장인화 포스코 회장 "철강 넘어 자원으로 업 확장"

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CEO 인베스터데이서 트리플 코어 전략 공개

2035년 매출 187조·영업이익 13조1000억원 목표

2026~2028년 미래 성장 투자 16조7000억원 투입

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 포스코그룹이 철강을 넘어 리튬과 에너지까지 아우르는 자원 중심 사업 포트폴리오로 전환한다. 공급망 불안과 저탄소 전환이 맞물린 글로벌 산업 환경에 대응해 국가 산업 안보를 뒷받침하는 핵심자원 공급자로 도약하겠다는 구상이다.

포스코그룹은 2일 'CEO 인베스터데이'를 열고 산업자원, 전략자원, 에너지자원을 3대 축으로 하는 '트리플 코어' 전략을 발표했다.

포스코그룹 장인화 회장이 '2026 CEO공감토크'에서 임직원들과 함께 의견을 나누고 있다. [사진=포스코그룹]

장인화 포스코그룹 회장은 이날 "공급망 불안정과 저탄소 전환 가속화로 대외 불확실성이 심화되고 있는 지금이야말로 사업 포트폴리오의 과감한 혁신을 통해 새로운 성장 기회를 창출해야 할 때"라며 "철강, 소재에 이어 자원으로 업의 영역을 확장해 국가 산업 안보와 공급망 강화를 선도하겠다"고 말했다.

포스코그룹은 이를 통해 2035년 합산 기준 매출 187조원, 영업이익 13조1000억원을 달성한다는 목표를 제시했다.

핵심 축은 리튬을 중심으로 한 전략자원이다. 포스코그룹은 2033년까지 연 17만3000톤의 리튬 생산 체제를 구축해 글로벌 리튬 톱5 기업으로 도약한다는 계획이다. 2035년에는 리튬 사업에서 영업이익 1조8000억원 이상을 거두겠다는 목표도 내놨다.

염수 리튬 사업은 수익화 단계에 들어섰다. 포스코아르헨티나는 지난 3월 영업 흑자로 전환했고, 최근 아르헨티나 정부의 대규모 투자유치 제도인 RIGI 승인도 획득했다. 포스코그룹은 2033년 염수 리튬 10만톤 생산 체제 완성을 목표로 염수 리튬 3·4단계 투자도 조기 추진할 방침이다.

광석 리튬 분야에서는 호주 미네랄리소스와의 합작 계약을 통해 제련 사업 확장 기반을 마련했다. 포스코그룹은 연 18만7000톤 이상의 리튬 정광을 확보하고, 매년 2000억원 규모의 안정적 수익을 기대하고 있다.

희토류와 희귀·특수가스도 전략자원으로 육성한다. 포스코그룹은 전기차와 로봇, 첨단산업에 필요한 핵심 소재 공급망을 강화해 국가 미래 산업 경쟁력 확보에 기여한다는 계획이다.

철강 사업은 해외 성장 투자를 본격화한다. 국내 수요 성장 정체에 대응해 인도, 미국, 인도네시아 등 성장성이 높은 시장에서 2031년까지 생산능력을 1000만톤으로 확대한다. 해외 투자로 확보한 수익은 국내 저탄소 전환 등에 재투자해 선순환 구조를 만든다는 전략이다.

에너지자원 분야에서는 LNG와 신재생에너지를 핵심으로 삼았다. LNG는 밸류체인 확장과 글로벌 물동량 증가에 대응한 트레이딩 확대를 추진한다. 신재생에너지는 국내 해상풍력과 해외 태양광 시장 진출을 본격화해 국가 에너지 안보에 기여한다는 방침이다.

신사업으로는 프로세스 산업용 피지컬 AI 사업화를 추진한다. 철강 사업에서 축적한 설비 자동화·지능화 경험과 현장 데이터를 기반으로 산업 현장의 생산성과 안전성을 높이는 AI 사업을 키운다는 구상이다.

포스코그룹은 사업 포트폴리오 전환의 실행력을 높이기 위해 2026년부터 2028년까지 3년간 미래 성장 투자에 16조7000억원을 투입할 계획이다.

지주사인 포스코홀딩스는 시장에서 지속돼 온 지주사 디스카운트 해소에도 나선다. 상장 사업회사 보유 지분율을 50% 수준까지 최적화하고, 확보한 재원은 포스코홀딩스가 직접 운영하는 전략자원 투자사업에 집중 투입할 예정이다.

주주환원도 병행한다. 포스코홀딩스는 매각 대금의 10% 상당액을 자사주 매입과 소각에 활용해 주주가치를 높인다는 방침이다.

포스코그룹은 국내 행사를 시작으로 6일 싱가포르, 8일 홍콩에서도 CEO 인베스터데이를 열고 투자자 소통을 이어갈 계획이다.

chanw@newspim.com