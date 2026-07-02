OECD "韓 성장률 반도체 힘입어 2.6%"…계엄·중동전쟁에도 회복세

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OECD, '2026 한국경제보고서' 발표

반도체 수출·소비 회복이 성장 견인

에너지 충격에 물가상승 2.6% 전망

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 경제협력개발기구(OECD)는 올해 한국 경제가 반도체 수출 호조와 민간소비 회복에 힘입어 2.6% 성장할 것으로 전망했다.

다만 중동전쟁으로 인한 에너지 가격 상승으로 소비자물가도 2.6% 오를 것으로 내다봤다.

OECD는 2일 발표한 '2026 한국경제보고서'에서 올해 실질 국내총생산(GDP) 성장률을 2.6%로 전망했다. 지난 '6월 경제전망'과 동일하다.

2026 한국경제보고서. [자료=경제협력개발기구(OECD)] 2026.07.02 plum@newspim.com

OECD는 보고서를 통해 "한국 경제는 계엄과 중동전쟁이라는 연이은 충격을 견뎌냈으며 회복 국면에 들어섰다"고 진단했다.

이어 "반도체 수출이 성장을 이끄는 중요한 동력"이라며 "2026년 초에는 수출과 투자의 성장 기여도가 더욱 확대됐다"고 진단했다.

올해 성장률을 2.6%로 제시한 배경으로는 소비 회복과 재정 지원, 반도체 경기 호조를 꼽았다.

OECD는 "소비와 재정 지원, 반도체 사이클에 따른 지속적인 수출 강세에 힘입어 GDP 성장률이 2.6%로 확대될 것"이라면서도 "지정학적 불확실성으로 단기적으로 민간투자는 위축될 수 있으며 중동 분쟁은 하방 위험 요인"이라고 밝혔다.

소비는 회복력 있는 노동시장과 재정 지원에 힘입어 점진적으로 회복하겠지만 투자는 전쟁에 따른 불확실성으로 단기적으로 위축될 것으로 봤다.

특히 OECD는 비상계엄으로 위축됐던 소비심리가 올해 회복된 점을 긍정적으로 평가했다.

보고서는 "새 정부의 소비쿠폰 지급이 민간소비 회복을 촉진했다"며 소비 진작 효과를 인정했다. 반면 소비쿠폰 지급은 재정적자 확대 요인으로도 작용했다고 덧붙였다.

삼성전자의 12단 적층 HBM3E 칩(위)과 DDR 모듈 [사진=블룸버그통신]

수출은 반도체를 중심으로 성장에 기여하겠지만 중기적으로는 성장 기여도가 둔화하면서 내년 성장률은 1.9%로 낮아질 것으로 전망했다.

물가는 에너지 가격 상승이 주요 변수라고 분석했다. OECD는 올해 소비자물가 상승률을 2.6%로 전망하며 에너지 가격 충격이 당분간 물가를 끌어올릴 것으로 내다봤다.

내년에는 에너지 가격 상승세가 점차 완화되면서 물가상승률도 2.2%로 둔화할 것으로 예상했다.

OECD는 "국내 수요에 따른 물가 압력은 여전히 제한적"이라며 "통화정책은 에너지 가격 충격에 따른 일시적인 물가 상승에는 과도하게 대응하기보다 장기 인플레이션 기대를 안정시키는 데 초점을 맞춰야 한다"고 제언했다.

한편 OECD는 반도체 수출이 성장과 세수 확대에 기여하고 있지만 특정 산업 의존도가 높아질수록 대외 충격과 경기 변동성에 더 취약해질 수 있다고 지적했다. 또 최고가격제와 유류세 인하는 재정적 비용을 수반하고 인센티브 왜곡이 가능하다고 짚었다.

OECD는 재정건전성 관리 필요성도 함께 제기했다. 일반정부 국가채무는 국내총생산(GDP) 대비 지난해 50.4%에서 올해 51.4%, 내년에는 52.3%로 높아질 것으로 전망했다.

plum@newspim.com