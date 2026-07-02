송가인, 신곡 '꽃이 아니면 어떤가' 발매…삼바 품은 트로트

AI 핵심 요약beta
- 가수 송가인은 2일 신곡을 발표해 희망을 전했다.
- 신곡은 삼바 하우스와 트로트 결합해 축제 분위기를 담았다.
- 질경이처럼 평범한 삶을 응원하는 가사와 AI 뮤비를 선보였다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 송가인이 신곡 '꽃이 아니면 어떤가'를 발표하고 올여름 희망과 위로의 메시지를 전한다.
송가인은 2일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 싱글 '꽃이 아니면 어떤가'를 발매한다.
'꽃이 아니면 어떤가'는 브라질리안 페스티벌 하우스 사운드를 기반으로 삼바 하우스 리듬과 트로트 감성을 결합한 새로운 하이브리드 댄스 장르로 완성됐다. 브라질풍 타악기와 경쾌한 브라스 사운드가 어우러져 축제 같은 분위기를 자아내며, 관객과 함께 호흡하고 즐길 수 있는 참여형 음악으로 색다른 재미를 선사할 예정이다.
부제 '질경이'처럼 척박한 환경에서 묵묵히 자신의 자리를 지키며 하루하루를 살아가는 이들에게 전화는 응원과 메시지를 담은 곡이다. "사는 건 다 거기서 거기", "하루하루가 인생이야" 등 담백한 가사를 통해 화려하지 않아도 충분히 가치 있는 우리의 삶을 송가인만의 시선으로 따뜻하게 표현한다.
'꽃이 아니면 어떤가'는 '송가인X레전드 프로젝트'의 세 번째 작품이기도 하다. 앞서 심수봉의 '눈물이 난다', 설운도의 '사랑의 맘보'에 이어 이번에는 DJ처리(신철)가 프로듀싱에 참여했다. DJ처리의 리듬감 있는 사운드와 송가인의 섬세한 보컬이 어우러져 기존 트로트와는 또 다른 매력을 완성했다.
뮤직비디오 역시 새로운 시도가 더해졌다. AI 기반 크리에이티브 기술을 활용해 제작된 영상은 현실과 환상을 넘나드는 영화 같은 연출로 곡이 전하는 위로와 희망의 메시지를 감각적으로 담아냈다. 여기에 역동적인 영상미와 리드미컬한 분위기가 더해져 보는 재미까지 선사할 예정이다.
한편 송가인의 신곡 '꽃이 아니면 어떤가'는 2일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개되며, 음반은 현재 온라인 판매처에서 예약 판매가 진행 중이다.
moonddo00@newspim.com