백원국 前국토 차관 종합특검 출석…3일 원희룡 조사 앞둬

AI 핵심 요약beta
- 2차 종합특검이 2일 백원국 전 차관을 소환해 서울-양평고속도로 의혹을 조사했다
- 종합특검은 압수수색으로 확보한 이메일·문건을 토대로 백 전 차관 관여 범위를 확인하려 했다
- 종합특검은 대통령실 개입 여부와 보도자료 배포 과정 등을 추궁하며 원희룡 전 장관 소환을 앞둔 정조사를 벌였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
백원국, 취재진 접촉 없이 지하 통해 조사실로
특검, 백지화·법률자문 이후 대응 경위도 조사
[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 서울-양평고속도로 노선 변경 의혹을 수사 중인 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 백원국 전 국토교통부 차관을 소환했다.
2일 법조계에 따르면 백 전 차관은 이날 오후 1시께 경기 과천시 종합특검 사무실에 출석했다. 백 전 차관은 취재진과 마주치지 않은 채 지하 주차장 등을 통해 조사실로 이동한 것으로 파악됐다.
백 전 차관은 대통령직 인수위원회 경제2분과(부동산 정책 담당) 파견, 대통령실 국토교통비서관을 거쳐 원희룡 장관 시절 도로 업무를 관장하는 2차관에 임명된 인물이다.
앞서 종합특검은 백 전 차관의 휴대전화와 국토부, 국가정보자원관리원 등에 대한 압수수색을 통해 사업 관련 이메일과 작성 문건 등을 확보한 바 있다. 이번 소환은 그간 확보한 전자자료와 내부 문건을 바탕으로 백 전 차관의 실제 관여 범위를 확인하는 절차로 보인다.
종합특검은 지난달 22일 "원희룡 전 장관의 백지화 선언 이후 국토부가 법 위반 소지가 있다는 법률 자문을 받았음에도 위반 소지가 없다는 보도자료를 배포한 것을 확인했다"고 밝힌 바 있다. 백 전 차관이 이 보도자료 배포 과정에 관여했는지도 이날 조사의 쟁점이 될 전망이다.
아울러 이날 소환은 원희룡 전 국토부 장관 소환(3일)을 하루 앞두고 이뤄지는 것으로, 국토부 내부 의사결정 과정과 인수위·장관 라인의 관여 여부를 재구성하는 성격으로 알려졌다. 종합특검은 최근 직권남용 혐의 피의자 신분으로 원 전 장관에게 출석을 통보했으나, 통지서가 폐문부재로 송달되지 않은 것으로 전해졌다.
종합특검은 이날 백 전 차관을 상대로 서울-양평고속도로 종점 변경 과정에 대통령실 개입이 있었는지, 원 전 장관에게 관련 내용을 보고하거나 지시받은 사실이 있는지 등을 집중 추궁할 전망이다. 아울러 사업 백지화 결정·발표 과정과 법률자문 이후 국토부의 대외 대응 경위도 확인할 방침이다.