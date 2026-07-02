금투협, 리츠·AI 리스크·지배구조 교육 개설

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금융투자교육원, 9월 3개 실무 과정 운영

리츠 실무·ChatGPT 리스크 관리·지배구조법 해설 모집

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융투자협회 금융투자교육원이 리츠, 금융리스크 관리, 금융회사 지배구조법 관련 실무 과정을 개설한다.

2일 금융투자협회는 금융투자교육원이 '리츠 실무', 'ChatGPT를 활용한 금융리스크 관리 실무', '금융회사 지배구조법 해설(주간)' 과정 교육생을 모집한다고 밝혔다.

'리츠 실무' 과정은 리츠 관련 업무에 종사하는 신입 직원을 대상으로 한 집합 과정이다. 부동산신탁사, 자산운용사, 부동산자산관리회사 등에서 리츠 업무를 담당하는 실무자를 위한 입문 과정으로 구성됐다.

[사진=뉴스핌DB]

교육 내용은 리츠 구조, 관련 법규, 실무, 국내외 투자 사례 등이다. 금융투자교육원은 수강생이 리츠 전반을 이해하고 관련 업무 실무능력을 높일 수 있도록 과정을 운영한다.

'리츠 실무' 과정 수강생은 오는 7월 23일까지 모집한다. 개강일은 9월 2일이다. 교육 기간은 9월 2일부터 9월 16일까지 총 7일, 28시간이다. 교육은 서울 여의도 금융투자교육원에서 주 3일, 월·수·금요일 오후 5시부터 9시 30분까지 야간교육으로 진행된다.

'ChatGPT를 활용한 금융리스크 관리 실무' 과정은 금융회사 리스크관리 업무에 종사하는 임직원의 전문성 강화를 위해 마련됐다.

이 과정은 ChatGPT를 활용한 시나리오 분석과 자동화 실습을 포함한다. 맞춤형 리스크관리 봇을 개발해 보는 커리큘럼도 포함됐다. 학습 목표는 리스크관리 단계별 실무에서 ChatGPT를 활용해 업무 효율성을 높이는 것이다.

금융투자교육원은 이 과정을 통해 수강생이 업무 프로세스 개선 능력과 인공지능 기술 활용 능력을 강화할 수 있도록 한다는 방침이다.

'ChatGPT를 활용한 금융리스크 관리 실무' 과정 교육생은 오는 7월 30일까지 모집한다. 교육 기간은 9월 3일부터 9월 15일까지 총 4일, 16시간이다. 교육은 여의도 금융투자교육원에서 주 2일, 화·목요일 야간교육으로 진행될 예정이다.

'금융회사 지배구조법 해설(주간)' 과정은 금융회사 내부통제와 리스크관리 담당자가 지배구조 개념, 최신 흐름, 주요 관련 법규를 이해할 수 있도록 구성된 집합 과정이다.

이 과정은 지배구조법의 핵심 내용을 파악하고 이를 실무에 적용하는 것을 목표로 한다. 해당 분야 전문가가 실제 사례를 바탕으로 공시 업무, 내부 지침, 보고서 작성 방법, 기준 해설 등을 중심으로 교육을 진행한다.

'금융회사 지배구조법 해설(주간)' 과정 교육생은 7월 23일까지 모집한다. 개강일은 9월 3일이며, 교육은 9월 3일 하루 동안 총 6시간 진행된다. 교육 시간은 오전 9시 30분부터 오후 4시 30분까지다.

3개 과정 모두 수강 신청과 세부 내용은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

dconnect@newspim.com