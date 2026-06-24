금투협, 해외 사모펀드 등 실무교육 3개 과정 모집

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7월 15일까지 수강생 접수

8월 말부터 여의도서 야간 교육

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융투자협회 금융투자교육원이 해외 사모펀드, 증권사 내부통제, 토큰증권·디지털자산 관련 실무 교육과정을 개설한다.

24일 금융투자협회 금융투자교육원은 '해외 사모펀드 투자 실무', '증권사 내부통제 사례', '토큰증권과 디지털자산 비즈니스' 등 3개 집합교육 과정 수강생을 오는 7월 15일까지 모집한다고 밝혔다.

'해외 사모펀드 투자 실무' 과정은 해외 사모펀드 관련 실무자를 대상으로 운영된다. 개강일은 8월 24일이다. 금융투자회사의 상품 개발 및 홀세일 관련 업무 종사자, 기관투자자 등을 대상으로 해외 사모펀드의 투자자산별 투자 방법과 운용 전략 등 실무 지식을 학습할 수 있도록 구성됐다.

[사진=뉴스핌DB]

이 과정에는 관련 분야 현업 전문가가 강사로 참여한다. 교육은 해외 사모펀드의 성과와 시장 현황에 대한 이해를 높이고, 투자전략을 비교·분석하는 내용으로 진행된다. 교육 기간은 8월 24일부터 9월 7일까지 총 7일간 28시간이다. 여의도 금융투자교육원에서 주 3일 월·수·금요일 야간 교육으로 진행된다.

'증권사 내부통제 사례' 과정은 내부통제 업무 담당자를 대상으로 한다. 개강일은 8월 25일이다. 이 과정은 증권회사의 내부통제 이론과 내부통제 시스템을 학습하고, 내부통제 환경과 조직을 구축할 수 있도록 부문별 사례연구 등 실무 중심 커리큘럼으로 구성됐다.

학습 내용은 금융투자회사의 감독, 리스크관리, 분쟁·소송 사례, 투자은행(IB) 부문, 정보기술(IT) 부문 등 내부통제 부문별 구축 사례 강의로 이뤄진다. 교육원은 이를 통해 내부통제 방안을 도출하고 내부통제 절차 매뉴얼 작성 능력을 높이는 것을 목표로 한다. 교육 기간은 8월 25일부터 9월 8일까지 총 5일간 18시간이며, 여의도 금융투자교육원에서 주 2일 화·목요일 오후 5시부터 9시 30분까지 야간 교육으로 진행된다.

'토큰증권과 디지털자산 비즈니스' 과정은 토큰증권(STO)의 제도, 발행, 유통 전 과정을 다룬다. 개강일은 8월 24일이다. 과정은 관련 법규와 신탁수익증권 구조를 실무 관점에서 분석하고, 금융투자회사의 디지털자산 기반 신규 비즈니스 발굴과 실행 역량을 높일 수 있도록 구성됐다.

이 과정에는 STO 관련 전문가가 강사로 참여한다. 강의는 STO 구조와 제도 이해, 사례 중심 실무 내용으로 진행된다. 교육 기간은 8월 24일부터 8월 28일까지 총 3일간 12시간이다. 월·수·금요일 여의도 금융투자교육원에서 야간 교육으로 열린다.

수강 신청과 자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

dconnect@newspim.com