한류축제 '마이케이 페스타' 흥행몰이...5만6000여명 방문에 잠재 상담액 3892억

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = K팝과 콘텐츠, 뷰티, 푸드, 패션, 라이프스타일 등 케이 컬처 전반을 아우르는 '2026 마이케이 페스타(MyK FESTA)'가 2년째를 맞아 흥행몰이에 성공했다.

한류축제 '마이케이 페스타'가 흥행몰이에 성공했다. [사진= 문체부]

지난 6월 25일부터 28일까지 나흘간 고양시 킨텍스와 소노캄 고양에서 열린 한류 융합 축제 마이케이 페스타에는 국내외 관람객 5만 6000여 명이 참여했으며 방한 외국인 관광객만 1만 8000여 명에 달했다.

문화체육관광부가 주최하고 한국국제문화교류진흥원이 주관한 이번 행사는 K컬처 기업의 전시·체험·판매 공간과 분야별 창작자가 참여한 토크 프로그램, 국내외 기업이 참여한 수출 상담회를 함께 운영해 대표적인 케이 컬처 산업 연계 행사로서의 입지를 다졌다는 평가다.

◆ 관람객 4만 6000명에서 5만 6000명으로 '뚜렷한 성장세'

2회째를 맞은 이번 행사는 지난해 총 관람객 4만 6000여 명을 넘어서며 회를 거듭할수록 관심이 확대되고 있음을 보여줬다. 킨텍스 제1전시장 3홀에 마련된 전시·체험 공간 '마이케이 스트리트(MyK Street)'에는 농심, 동아제약, 무신사, 이삭토스트, 제주 삼다수 등 대표 브랜드를 포함해 총 156개 기업이 참여했다. 농림축산식품부, 보건복지부, 해양수산부, 경기북부경찰청 등 관계 부처와 보령시, 장흥군 등 지방 정부 부스도 함께해 K컬처의 외연을 일상생활 전반으로 넓혔다.

한류축제 '마이케이 페스타'에서 진행된 제로베이스원의 공연 장면. [사진= 문체부] 2026.07.02 fineview@newspim.com

독일에서 온 한 관광객은 "좋아하는 케이팝 가수의 공연을 보기 위해 행사장을 찾았는데, 개성 있는 K패션과 K푸드를 함께 경험할 수 있어 좋았다"며 "특히 개인 맞춤 색상 진단 체험을 통해 나에게 어울리는 색을 알아볼 수 있었던 점이 인상적이었다"라고 말했다.

3홀에서 진행된 '마이케이 보이스(MyK Voice)'에는 영화·드라마 이병헌 감독, 웹툰 주동근 작가, 캐릭터 메밀 작가, 뮤지컬 배우 김호영, 패션 전문가 엘리스펑크, 메이크업 아티스트 이사배, 가수 피프티피프티(FIFTY FIFTY) 등이 참여해 관객과 소통했다. 특히 'K해산물(K-Seafood) 쿠킹쇼'에서는 여경래 요리사가 제철 전복과 남해안 굴을 활용한 요리를 선보여 긴 줄이 늘어서는 등 현장 호응이 컸다. 안무 공연팀 '아트비트'의 K팝 커버댄스 공연이 프로그램의 마지막을 장식했다.

26일과 27일 열린 케이팝 콘서트 '마이케이 라이브'에는 국내외 팬 2만 6000여 명이 몰렸다. 하이라이트, 트레저, 라이즈, 하츠투하츠 등이 무대에 올랐다.

◆ 현장 수출 상담회 거래액 393억·잠재 거래액 3891억

행사의 또 다른 축은 소노캄 고양에서 열린 수출·유통 프로그램 '마이케이 트레이드'였다. 국내 기업 201개사와 해외 27개국 구매기업 151개사가 참여해 1대1 수출 상담을 진행했고, 올해는 알리바바닷컴, 큐텐 재팬 입점 상담회도 함께 운영해 온라인 유통망 진출 기회를 넓혔다.

마이케이페스타에서의 현장 수출 상담액은 거래액 393억에 잠재 거래액 은 3892억으로 집계됐다. [사진= 문체부]

행사 기간 이뤄진 상담은 1900여 건에 달했으며, 현장에서 업무 협약(MOU) 및 계약 17건이 체결됐다. 현재까지 집계된 현장 거래액은 393억 5000만 원 규모, 후속 협의가 예정된 잠재 상담 거래액은 약 3891억 7000만 원 규모로 파악됐다. 국내 미디어 콘텐츠 기업 칼라빈카와 홍콩 구매기업 아고고 애니메이션 간 협약은 케이 콘텐츠에 대한 세계적 관심이 실질적 수요로 이어지고 있음을 보여주는 사례로 꼽힌다.

수출 상담회에 참여한 멕시코의 한 구매 기업 관계자는 "이번 행사는 새로운 제품을 발굴하고 의미 있는 사업 관계를 구축할 수 있는 좋은 기회였다"며 "한국 기업들과의 상담을 통해 향후 협력 가능성을 구체적으로 모색할 수 있었다"라고 말했다. 중국 구매기업과 MOU를 체결한 놋반안성방짜유기 이윤정 대표는 "소기업 입장에서는 해외 구매 기업 발굴과 상담 과정에 어려움이 많았는데, 이번 수출 상담회를 통해 직접 제품을 소개하고 상담도 할 수 있었다"며 "해외 시장 진출에 대한 자신감을 얻은 뜻깊은 시간이었다"라고 밝혔다.

김영수 1차관은 26일 현장을 찾아 "K팝 공연장과 뷰티·푸드 매장, 수출 상담회가 한 울타리 안에서 어우러지는 모습을 뚜렷하게 보여준 행사였다. 콘텐츠를 즐기러 온 관람객이 자연스럽게 K라이프스타일을 체험하고, 그 관심이 국내 기업의 해외 진출로 이어지는 선순환 구조를 확인했다"고 밝혔다.

마이케이페스타 현장에서 배우 이채민과 함께 브랜드 마케팅 설명을 경청하는 김영수 차관. [사진= 문체부]

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