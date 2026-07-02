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한류축제 '마이케이 페스타' 흥행몰이...5만6000여명 방문에 잠재 상담액 3892억

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  • 문화체육관광부가 6월 25일∼28일 고양에서 ‘2026 마이케이 페스타’를 열어 5만6000명 관람객을 모았다고 했다.
  • 전시·체험·콘서트·토크 프로그램에 156개 기업과 창작자들이 참여해 K팝과 라이프스타일을 묶은 한류 융합 축제로 성장했다.
  • 수출상담회에서는 1900여건 상담으로 현장 거래액 393억, 잠재 거래액 3891억을 기록해 K컬처 산업 연계 효과를 확인했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = K팝과 콘텐츠, 뷰티, 푸드, 패션, 라이프스타일 등 케이 컬처 전반을 아우르는 '2026 마이케이 페스타(MyK FESTA)'가 2년째를 맞아 흥행몰이에 성공했다.

한류축제 '마이케이 페스타'가 흥행몰이에 성공했다. [사진= 문체부]

지난 6월 25일부터 28일까지 나흘간 고양시 킨텍스와 소노캄 고양에서 열린 한류 융합 축제 마이케이 페스타에는 국내외 관람객 5만 6000여 명이 참여했으며 방한 외국인 관광객만 1만 8000여 명에 달했다.

문화체육관광부가 주최하고 한국국제문화교류진흥원이 주관한 이번 행사는 K컬처 기업의 전시·체험·판매 공간과 분야별 창작자가 참여한 토크 프로그램, 국내외 기업이 참여한 수출 상담회를 함께 운영해 대표적인 케이 컬처 산업 연계 행사로서의 입지를 다졌다는 평가다.

◆ 관람객 4만 6000명에서 5만 6000명으로 '뚜렷한 성장세'

2회째를 맞은 이번 행사는 지난해 총 관람객 4만 6000여 명을 넘어서며 회를 거듭할수록 관심이 확대되고 있음을 보여줬다. 킨텍스 제1전시장 3홀에 마련된 전시·체험 공간 '마이케이 스트리트(MyK Street)'에는 농심, 동아제약, 무신사, 이삭토스트, 제주 삼다수 등 대표 브랜드를 포함해 총 156개 기업이 참여했다. 농림축산식품부, 보건복지부, 해양수산부, 경기북부경찰청 등 관계 부처와 보령시, 장흥군 등 지방 정부 부스도 함께해 K컬처의 외연을 일상생활 전반으로 넓혔다.

한류축제 '마이케이 페스타'에서 진행된 제로베이스원의 공연 장면. [사진= 문체부] 2026.07.02 fineview@newspim.com

독일에서 온 한 관광객은 "좋아하는 케이팝 가수의 공연을 보기 위해 행사장을 찾았는데, 개성 있는 K패션과 K푸드를 함께 경험할 수 있어 좋았다"며 "특히 개인 맞춤 색상 진단 체험을 통해 나에게 어울리는 색을 알아볼 수 있었던 점이 인상적이었다"라고 말했다.

3홀에서 진행된 '마이케이 보이스(MyK Voice)'에는 영화·드라마 이병헌 감독, 웹툰 주동근 작가, 캐릭터 메밀 작가, 뮤지컬 배우 김호영, 패션 전문가 엘리스펑크, 메이크업 아티스트 이사배, 가수 피프티피프티(FIFTY FIFTY) 등이 참여해 관객과 소통했다. 특히 'K해산물(K-Seafood) 쿠킹쇼'에서는 여경래 요리사가 제철 전복과 남해안 굴을 활용한 요리를 선보여 긴 줄이 늘어서는 등 현장 호응이 컸다. 안무 공연팀 '아트비트'의 K팝 커버댄스 공연이 프로그램의 마지막을 장식했다.

26일과 27일 열린 케이팝 콘서트 '마이케이 라이브'에는 국내외 팬 2만 6000여 명이 몰렸다. 하이라이트, 트레저, 라이즈, 하츠투하츠 등이 무대에 올랐다.

◆ 현장 수출 상담회 거래액 393억·잠재 거래액 3891억

행사의 또 다른 축은 소노캄 고양에서 열린 수출·유통 프로그램 '마이케이 트레이드'였다. 국내 기업 201개사와 해외 27개국 구매기업 151개사가 참여해 1대1 수출 상담을 진행했고, 올해는 알리바바닷컴, 큐텐 재팬 입점 상담회도 함께 운영해 온라인 유통망 진출 기회를 넓혔다.

마이케이페스타에서의 현장 수출 상담액은 거래액 393억에 잠재 거래액 은 3892억으로 집계됐다. [사진= 문체부]

행사 기간 이뤄진 상담은 1900여 건에 달했으며, 현장에서 업무 협약(MOU) 및 계약 17건이 체결됐다. 현재까지 집계된 현장 거래액은 393억 5000만 원 규모, 후속 협의가 예정된 잠재 상담 거래액은 약 3891억 7000만 원 규모로 파악됐다. 국내 미디어 콘텐츠 기업 칼라빈카와 홍콩 구매기업 아고고 애니메이션 간 협약은 케이 콘텐츠에 대한 세계적 관심이 실질적 수요로 이어지고 있음을 보여주는 사례로 꼽힌다.

수출 상담회에 참여한 멕시코의 한 구매 기업 관계자는 "이번 행사는 새로운 제품을 발굴하고 의미 있는 사업 관계를 구축할 수 있는 좋은 기회였다"며 "한국 기업들과의 상담을 통해 향후 협력 가능성을 구체적으로 모색할 수 있었다"라고 말했다. 중국 구매기업과 MOU를 체결한 놋반안성방짜유기 이윤정 대표는 "소기업 입장에서는 해외 구매 기업 발굴과 상담 과정에 어려움이 많았는데, 이번 수출 상담회를 통해 직접 제품을 소개하고 상담도 할 수 있었다"며 "해외 시장 진출에 대한 자신감을 얻은 뜻깊은 시간이었다"라고 밝혔다.

김영수 1차관은 26일 현장을 찾아 "K팝 공연장과 뷰티·푸드 매장, 수출 상담회가 한 울타리 안에서 어우러지는 모습을 뚜렷하게 보여준 행사였다. 콘텐츠를 즐기러 온 관람객이 자연스럽게 K라이프스타일을 체험하고, 그 관심이 국내 기업의 해외 진출로 이어지는 선순환 구조를 확인했다"고 밝혔다.

마이케이페스타 현장에서 배우 이채민과 함께 브랜드 마케팅 설명을 경청하는 김영수 차관. [사진= 문체부]

fineview@newspim.com

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[단독] 위례선 트램, 법 공방에 개통 '제동' [서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 위례선 노면전차(트램)를 둘러싼 법령 해석 논란과 관련해 서울경찰청을 상대로 행정심판을 청구했다. 트램 전용로에 도로교통법 적용 여부를 두고 양 기관의 해석이 엇갈리면서 교통안전심의 절차가 사실상 중단된 상태다. 이번 행정심판 결과에 따라 올해 12월로 예정된 위례선 트램 개통 일정에도 영향을 미칠 가능성이 제기된다. 1일 업계에 따르면 지난 4월 서울시는 서울경찰청을 상대로 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회에 행정심판을 청구했다. 위례선 트램 전용로가 교통안전심의 대상이 아니라고 판단한 서울경찰청의 결정을 바로잡겠다는 취지다. 아직 양측에 심리기일이 통보되지 않은 상태다. 재결기간으로 지정된 7월 20일 전에 심리가 진행될 것으로 전망된다. 트램이란 도로 위에 레일을 깔고 달리는 전기 철도차량이다. 서울시가 조성 중인 위례선 트램은 마천역(5호선)을 출발해 복정역(수인분당선·8호선)과 남위례역(8호선)을 잇는 총연장 5.4㎞, 12개 정거장의 노면전차 노선이다. 2021년 착공에 돌입한 후 현재 공정률 96.1%다. 개통 목표는 올해 12월이다. 서울시는 트램 전용로 관련 횡단구간에 대한 신호기, 횡단보도 및 신호등 등 교통안전시설을 마련했다. '교통안전시설 등 설치·관리에 관한 규칙'에 따라 도로 교통사고 방지 및 교통소통 확보 목적으로 교통안전시설을 설치할 경우 각 관할 경찰청 교통안전시설 심의위원회의 심의를 거쳐야 한다. 교통안전시설의 종류와 설치 기준 등은 도로교통법과 시행규칙을 따른다. 다만 서울시와 서울경찰청은 위례선 트램이 도로교통법 내 어떤 조항에 해당하는지를 두고 이견을 보이고 있다. 서울시는 도로교통법 제2조7의2를 위례선 트램에 적용해야 한다고 주장한다. 해당 조항은 트램 전용로를 '도로에서 궤도를 설치하고 안전표지 또는 인공구조물로 경계를 표시하여 설치한 도로 또는 차로'로 규정한다. 시는 법이 이미 트램 전용로를 도로의 한 형태로 인정하고 있다는 점을 근거로, 경찰청이 위례선 트램 전용로 전 구간에 대한 교통안전심의를 진행해야 한다고 보고 있다. 반면 서울경찰청은 도로교통법 제2조1를 근거로 내세운다. 해당 조항에서 정의한 도로(도로법에 따른 도로, 유료도로법에 따른 유료도로, 농어촌도로 정비법에 따른 농어촌도로, 불특정 다수의 사람 등이 통행할 수 있도록 공개된 곳으로 안전하고 원활한 교통을 확보할 필요가 있는 장소)에 위례선 트램 전용로가 해당하지 않는다는 것이다. 위례선 트램 전용로는 경찰청 교통안전심의 대상이 아니라는 입장이다. 이에 트램 전용로 관련 교통안전시설에 대한 교통안전심의가 이뤄지지 않고 있다. 서울시는 트램이 도로와 맞닿아 있는 만큼, 도로교통법과 철도안전법을 중복 적용해야 한다고 주장한다. 도로교통법상 절차를 거치지 않고 철도안전법만 충족하는 상태에서 교통안전시설을 설치·운영한다면, 향후 적법성을 두고 문제가 발생할 수 있다고 우려한다. 반면 서울경찰청은 트램이 철도시설이며, 철도안전법에 따른 절차를 밟아야 한다는 시각이다. 철도안전법 관할 부처인 국토교통부 소관 사항이라는 것이다. 결국 중앙행정심판위원회의 판단이 중요할 전망이다. 위원회 재결에 불복하는 기관은 행정소송을 제기할 수 있다. 소송이 시작될 경우 위례선 트램의 개통 일정이 밀릴 가능성이 크다. 서울시 관계자는 "행정심판 결과에 따라 향후 대응을 내부적으로 검토할 예정"이라며 "국토교통부 대도시광역교통위원회에 갈등 조정을 요청한 상황"이라고 말했다. 서울경찰청 관계자는 "트램은 52톤에 달하는 중량 철도차량으로 제동거리가 일반 차량에 비해 3배 이상 길고 궤도 운행으로 회피 기동이 불가능하다"며 "철도 지식이 없는 경찰이 심의할 경우 시민 안전을 담보할 수 없어 전문기관의 안전 심의가 필수적"이라고 했다. blue99@newspim.com 2026-07-01 10:51
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강훈식, 靑 뉴미디어풀단과 특별인터뷰 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 1일 오후 3시 뉴스핌을 비롯한 청와대 뉴미디어풀단 9개 매체와 공동인터뷰를 한다. 청와대 춘추관 오픈스튜디오 개설을 기념해 마련한 '청와대 라이브' 특별인터뷰에 강 실장이 첫 게스트로 출연한다. 특별인터뷰는 뉴스핌 유튜브 채널 뉴스핌TV 등 뉴미디어풀단의 유튜브 채널에서 실시간으로 중계된다.  [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 지난 4월 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com 뉴미디어풀단은 청와대가 변화하는 언론 환경에 발맞춰 청와대 출입과 취재 기회를 확대하고자 신설한 청와대 출입기자단이다.  현재 뉴스핌을 비롯해 고발뉴스, 굿모닝충청, 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장, 뉴스토마토, 삼프로TV, 시민언론 민들레, 시사인(IN), 장윤선의 취재편의점 9개 매체가 소속돼 있다.  뉴미디어풀단은 강 실장과 함께 이재명 정부 출범 1년 성과와 향후 과제, 외교와 사회·문화, 경제 분야에 대한 심도 있는 인터뷰와 진단을 한다.  이재명 대통령이 지난달 29일 직접 공개한 3대 메가 프로젝트를 비롯해 중동전쟁 상황에서 급박하게 진행된 원유 수급 전략 뒷이야기와 저출산 극복 대책 등 국정 현안에 대한 질의응답을 한다.  뉴스핌은 청와대 뉴미디어풀단으로서 유튜브 뉴스핌TV 채널에서 국정 현안과 정책 이슈에 대한 이슈파이터, 정국진단 라이브를 통해 차별화되고 경쟁력 있는 방송을 하고 있다. 청와대 영상 콘텐츠도 1주 평균 30개 이상 제작 중이다. 이강혁 뉴스핌 편집국장은 "대통령의 국내외 일정부터 타운홀 미팅과 부처 업무보고, 청와대 정책과 현안 브리핑을 실시간 생중계와 쇼츠, 하이라이트의 다양한 편집본으로 만들고 있다"고 말했다. 이 국장은 "뉴스핌은 현장 라이브와 오픈스튜디오 촬영, 24시간 방송이 가능한 전문성과 인력을 갖추고 있다"며 "간판 콘텐츠인 '이슈터미네이터' '긴급진단' 프로그램을 통해 담론을 형성하고 실질적인 정책·입법으로 이어지는 공익 언론의 뉴미디어 기능을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다. the13ook@newspim.com 2026-07-01 08:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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