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[현장 포커스] 마무리 첫 시즌 고비 맞은 성영탁...KIA 뒷문 운영 시험대

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  • KIA가 1일 SSG전에서 성영탁 블론세이브로 승리를 놓쳤다.
  • 성영탁은 최근 실점이 늘며 평균자책점 3.51, WHIP 1.38로 흔들리고 있다.
  • 정해영도 부진해 마무리 대안이 마땅치 않아 KIA 뒷문 불안이 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[광주=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈 마무리 성영탁에게 고비가 찾아왔다. 시즌 초반 새 수문장으로 자리 잡는 듯했지만, 최근 흔들리며 마무리 첫 시즌의 성장통을 겪고 있다.

성영탁은 지난 1일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 SSG 랜더스와의 홈경기에서 3-1로 앞선 9회초 마운드에 올라 1이닝 3피안타 1사사구 2실점을 기록, 블론세이브를 남겼다. 

[광주=뉴스핌] KIA 마무리 성영탁이 1일 광주 SSG전 9회말 3-1로 앞선 상황에서 2실점하며 승리를 지키지 못했다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.07.01 football1229@newspim.com

지난달 18일 광주 LG전 이후 13세이브째를 올릴 수 있는 기회였다. 그러나 마무리 성영탁은 팀 승리를 지키지 못했다. 선두타자 최지훈에게 볼넷을 허용했고, 이어 대타 전의산에게 장타를 허용하며 1실점 했다.

이후 상대 희생 번트로 만들어진 1사 3루 상황에서 박성한을 땅볼로 처리하며 위기를 탈출하는 듯 했다. 그러나 최정에게 끝내 동점 적시타를 맞으며 블론세이브를 기록했다.

이날 경기에서 KIA는 연장 11회 혈투 끝에 6-6으로 비겼다. 다 잡았던 승리를 놓쳤다는 점에서 성영탁의 블론세이브가 무척 아쉬웠다. 

최근 흐름을 보면 단순한 하루의 부진으로 넘기기 어렵다. 성영탁은 지난달 20일 수원 KT전에서도 팀이 9-4로 넉넉하게 앞선 9회말 등판했지만, 아웃카운트 하나를 잡지 못하고 4피안타 2사사구 5실점(5자책점)으로 무너졌다. 당시 KIA는 9회에만 6점을 내주며 9-10 충격적인 끝내기 역전패를 당했다.

다행히 성영탁은 지난달 23일 고척 키움전과 28일 잠실 두산전에서 각각 1이닝 무실점을 기록했다. 그러나 두 경기 모두 세이브 상황은 아니었다. 마무리 투수의 진짜 시험대는 접전 리드 상황이다. 1일 SSG전은 성영탁이 신뢰를 회복할 수 있는 기회였지만, 결과적으로 또 한 번 불안감을 남겼다.

성영탁은 5월 중반까지만 하더라도 평균자책점이 0점대였다. 그러나 5월 마지막 경기에서 1실점을 하면서 평균자책점은 1점대로 상승했다. 그리고 6월 들어 실점 경기가 세 차례 있었다. 특히 지난달 20일 수원 KT전에서 5실점으로 무너지며 평균자책점이 3.06까지 상승했다. 그리고 1일 광주 SSG전에서 2자책점까지 더해졌다.

[광주=뉴스핌] KIA 마무리 성영탁이 1일 광주 SSG전 9회말 3-1로 앞선 상황에서 2실점하며 승리를 지키지 못했다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.07.01 football1229@newspim.com

올 시즌 성영탁은 30경기 33.1이닝 2승 1패, 3홀드, 12세이브, 평균자책점 3.51을 기록 중이다. WHIP(이닝당 출루허용률)도 1.38로 마무리 투수 치고 높다.  

문제는 대안도 뚜렷하지 않다는 점이다. 기존 마무리였던 정해영은 올 시즌 28경기 26.2이닝 2승 1패, 2세이브, 7홀드, 평균자책점 5.06을 기록 중이다. KBO 최연소 150세이브를 달성한 투수지만, 올 시즌 멘털 문제를 드러내며 마무리 자리를 성영탁에게 내줬다. 

정해영의 최근 흐름도 좋지 않다. 최근 10경기 평균자책점은 9.00이다. 지난달 27일 잠실 두산전에서는 0.1이닝 3피안타 2사사구 5실점(5자책점)으로 크게 무너졌다. 그 전까지 6경기 연속 자책점 없이 버텼지만, 한 경기에서 다시 불안감을 노출했다. 성영탁이 흔들린다고 곧바로 정해영을 9회로 되돌리기도 쉽지 않은 이유다.

성영탁은 시즌 초반 큰 임팩트를 보이며 2026 아이치·나고야 아시안게임 국가대표에 발탁되기도 했다. 하지만 최근 성장통이 찾아온 모양새다. 그렇다고 큰 기복을 보이는 정해영에게 9회를 온전히 맡길 수도 없는 상황이다. 

[서울=뉴스핌] KIA 정해영이 1일 열린 2026 KBO 정규시즌 광주 KT전에서 공을 던지고 있다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.05.09 football1229@newspim.com

리그 4위 KIA는 선발진과 타선에서 선두권 경쟁력을 갖춘 팀이다. 하지만 뒷문 불안은 시즌 후반 순위 싸움에서 약점으로 작용할 수 있다. 접전 승부를 지켜내지 못하면 상승세 흐름도 쉽게 꺾인다.

KIA 이범호 감독은 다시 고민에 빠졌다. 성영탁이 계속 흔들리면, 이 감독도 결단을 내릴 수밖에 없다. 성영탁은 마무리로 시즌 준비를 하지 않았다. 시즌 도중 마무리 중책을 맡았고, 클로저로 보내는 첫 시즌이다. 고비는 올 수 있고, 그 고비를 넘을 수 있을지 주목된다. KIA 뒷문 운영이 다시 시험대에 올랐다.

football1229@newspim.com

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강훈식, 靑 뉴미디어풀단과 특별인터뷰 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 1일 오후 3시 뉴스핌을 비롯한 청와대 뉴미디어풀단 9개 매체와 공동인터뷰를 한다. 청와대 춘추관 오픈스튜디오 개설을 기념해 마련한 '청와대 라이브' 특별인터뷰에 강 실장이 첫 게스트로 출연한다. 특별인터뷰는 뉴스핌 유튜브 채널 뉴스핌TV 등 뉴미디어풀단의 유튜브 채널에서 실시간으로 중계된다.  [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 지난 4월 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com 뉴미디어풀단은 청와대가 변화하는 언론 환경에 발맞춰 청와대 출입과 취재 기회를 확대하고자 신설한 청와대 출입기자단이다.  현재 뉴스핌을 비롯해 고발뉴스, 굿모닝충청, 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장, 뉴스토마토, 삼프로TV, 시민언론 민들레, 시사인(IN), 장윤선의 취재편의점 9개 매체가 소속돼 있다.  뉴미디어풀단은 강 실장과 함께 이재명 정부 출범 1년 성과와 향후 과제, 외교와 사회·문화, 경제 분야에 대한 심도 있는 인터뷰와 진단을 한다.  이재명 대통령이 지난달 29일 직접 공개한 3대 메가 프로젝트를 비롯해 중동전쟁 상황에서 급박하게 진행된 원유 수급 전략 뒷이야기와 저출산 극복 대책 등 국정 현안에 대한 질의응답을 한다.  뉴스핌은 청와대 뉴미디어풀단으로서 유튜브 뉴스핌TV 채널에서 국정 현안과 정책 이슈에 대한 이슈파이터, 정국진단 라이브를 통해 차별화되고 경쟁력 있는 방송을 하고 있다. 청와대 영상 콘텐츠도 1주 평균 30개 이상 제작 중이다. 이강혁 뉴스핌 편집국장은 "대통령의 국내외 일정부터 타운홀 미팅과 부처 업무보고, 청와대 정책과 현안 브리핑을 실시간 생중계와 쇼츠, 하이라이트의 다양한 편집본으로 만들고 있다"고 말했다. 이 국장은 "뉴스핌은 현장 라이브와 오픈스튜디오 촬영, 24시간 방송이 가능한 전문성과 인력을 갖추고 있다"며 "간판 콘텐츠인 '이슈터미네이터' '긴급진단' 프로그램을 통해 담론을 형성하고 실질적인 정책·입법으로 이어지는 공익 언론의 뉴미디어 기능을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다. the13ook@newspim.com 2026-07-01 08:52

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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