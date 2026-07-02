전국 광역 단체장 7월 2일 일정

AI 핵심 요약beta
- 허태정 대전시장과 조상호 세종시장 등은 1일 취임 기자회견을 했다
- 이원택 전북지사와 신용한 충북지사는 간담회·보고회 등 지역 현안을 점검했다
- 여러 광역단체장은 접견·업무공유회·통상업무 등 공식 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲허태정 대전시장
-취임 기자회견(14:30 시청 기자회견장)
▲조상호 세종시장
-취임 기자회견(14:00 시청 2층 브리핑실)
▲박수현 충남지사
-제13대 도의회 개원식(14:00 본회의장)
▲이원택 전북지사
- 새만금개발청장 방문 간담 (11:00 회의실)
- 제13대 전북특별자치도의회 오찬 간담 (12:00 참예우)
- 제20대 전북도교육감 취임식 (14:00 전주학생교육문화관)
- 중앙부처 방문 (16:30 산업부)
▲신용한 충북지사
-충청권 첨단산업 투자계획보고회(10:00 충청권 첨단산업 투자계획보고회)
▲전재수 부산시장
- 접견-PNP 회장 취임 축하 서한문 전달(09:30 의전실)
▲박완수 경남지사
- 피지컬AI 스마트 선도기업 현장방문(10:40 LG전자 창원공장 스마트 파크)
- (사)한국외식업중앙회 경남지회 면담(14:00 소회의실)
▲민형배 전남광주특별시장
- 반도체 및 민생경제 업무공유회 개최(10:30 한국전력공사)
- 전남광주특별시 출범 기념 대도약의 시대 미래비전 선포식(14:00 한전공대)
- 고용노동부장관 면담(15:45 광주청사 접견실)
- 반도체 및 민생경제 업무공유회(k-water 영섬본부)
▲우상호 강원도지사
-공식일정 없음
▲ 박찬대 인천시장
- 통상업무
▲추미애 도지사
-통상업무
[전국 종합=뉴스핌]
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