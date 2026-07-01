안동요양병원, 심평원 적정성평가 4년 연속 1등급

AI 핵심 요약beta
- 안동요양병원이 1일 요양병원 적정성 평가서 4년 연속 1등급을 받았다
- 이번 평가는 2024년 7∼12월 전국 1290개 기관 13개 지표로 실시됐다
- 안동요양병원은 종합점수 87.5점으로 상위 10%이자 안동 유일 4년 연속 1등급을 유지했다
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[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 안동의 안동의료재단 안동요양병원이 건강보험심사평가원(심평원)이 발표한 '2024년 2주기 6차 요양 병원 적정성 평가'에서 4년 연속 1등급을 획득했다.
1일 안동병원에 따르면 이번 평가는 지난 2024년 7월부터 12월까지 전국 1290개 기관을 대상으로 실시됐으며 ▲의사 1인당 환자 수 ▲간호 인력 확보 ▲욕창 관리 등 구조 및 진료 부문을 포함한 총 13개 평가지표를 종합적으로 평가했다.
안동요양병원은 종합 점수 87.5점을 기록해 전체 평균인 75.4점을 크게 웃돌았다.
안동 지역 요양병원 중 유일하게 4년 연속 1등급을 유지하는 동시에 상위 10% 이내 기관에도 이름을 올렸다.
심평원은 요양병원 의료 서비스의 적정성을 유지하고 국민이 객관적인 평가 결과를 바탕으로 합리적인 의료 기관을 선택할 수 있도록 매년 적정성 평가 결과를 공개하고 있다.
안동의료재단 강신홍 이사장은 "안동의료재단은 탄생부터 365일 24시간 소아 청소년과와 분만 등 필수 의료를 비롯 건강검진, 급성기 치료, 재활과 회복, 요양, 호스피스까지 전 생애 주기에 걸친 의료 서비스를 제공하고 있다"며 "앞으로도 환자 중심의 안전하고 질 높은 의료 서비스 제공위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com