[프로야구] 2027 KBO 신인드래프트 참가 접수 시작...오는 8월 22일까지 진행

AI 핵심 요약beta
- KBO가 1일 2027 신인드래프트 신청 접수를 시작했다.
- 신청은 1일부터 8월 22일까지이며 고교·대학 졸업 예정 선수와 얼리드래프트 대상이 포함됐다.
- 참가자는 온라인 신청과 함께 학교폭력 서약서·생활기록부를 제출해야 하며 본 행사는 9월 21일 열린다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 2027 한국야구위원회(KBO) 신인드래프트 지명 참가 신청 접수가 시작됐다.
KBO는 1일 이날 오후 2시부터 오는 8월 22일 오후 11시 59분까지 2027 KBO 신인드래프트 신청 접수를 진행한다고 밝혔다.
신청 대상자는 대한야구소프트볼협회(KBSA)에 등록된 고교 또는 대학 졸업 예정 선수 및 관련 KBO 규약에 따라 지명 참가가 허용된 선수다. 4년제(3년제 포함) 대학교 2학년 재학 선수도 얼리드래프트 제도를 통해 신청할 수 있다.
얼리드래프트 제도는 아마추어 선수들이 빠른 KBO 리그 입성을 원해 4년제 대학 등록선수가 감소하자 대학 야구 경쟁력 유지를 위해 2022년부터 시행됐다. 이 제도로 대학 야구 선수들이 2년 빠르게 프로 진출이 가능해졌다.
접수 방법은 참가 자격을 갖춘 선수가 직접 KBO 신인지명 대상 선수 등록 시스템 웹사이트에 접속해 신청서를 제출하면 된다.
이번 드래프트 참가자는 문화체육관광부의 학교 운동부 폭력 근절 및 스포츠 인권보호 체계 개선 방안 이행에 따라 재학 중 징계, 부상 이력을 포함해 학교 폭력 관련 서약서, 고등학교 생활기록부를 제출해야 한다.
2027 KBO 신인 드래프트 본 행사는 오는 9월 21일에 열린다.
football1229@newspim.com