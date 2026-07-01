이민근 안산시장 "민선9기 현장서 시작...민생 경제·미래 준비 통합해 시정 운영"

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취임식 없이 민생 현장과 미래 성장의 핵심 사업 현장 방문

민생 회복·지역 경제 활성화·경제자유구역 조성 현안 점검

시민이 체감하는 광역교통망 확충을 흔들림 없이 추진

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 1일 민선9기의 시작을 알리며 이민근 시장이 공식 일정에 나섰다. 이 시장은 별도의 취임식 없이 민생 현장과 미래 성장의 핵심 사업 현장을 방문했다고 밝혔다.

1일 농수산물도매시장에서 민생소통에 앞서 기념촬영을 하고있다. [사진=안산시]

시에 따르면 이날 첫 일정으로 안산시 농수산물도매시장에 간 이 시장은 장바구니 물가와 농수산물 유통 현황을 점검하고 상인들의 의견을 들었다. 이어 카카오데이터센터에서 경제자유구역 ASV지구 현장간부회의를 주재하고 신안산선 한양대정거장 공사 현장으로 이동한 후 핵심 전략사업 추진 상황을 파악했다.

이번 현장 방문은 민선9기의 출발을 시민의 생활과 밀접한 민생 현장과 전략사업으로 설명하며 시정 방향을 공유하기 위해 진행됐다.

이 시장은 농수산물도매시장에서 주요 농수산물의 반입량과 거래 가격 동향을 살피며 어려움을 겪는 상인들을 격려했다. 이후 도매시장 관계자들과 간담회를 개최해 현장의 문제점과 민선9기의 공약인 도매시장 이전 사업에 대한 다양한 의견을 청취했다.

민선9기 이민근 안산시장이 농수산물도매시장 상인과 인사를 나누고 있다. [사진=안산시]

간담회에서는 시설 노후화와 공간 부족으로 인한 물류 적체 문제를 제기했으며 도매시장의 현대화와 유통 활성화를 위한 적극적인 지원을 요청했다. 또한 상인회의 기부와 농협공판장 협의회 회장이 양배추 600kg을 기탁해 민선9기 출범을 축하했다.

카카오데이터센터에서 열린 회의에서는 경제자유구역 ASV지구 관련 핵심 전략사업의 추진 현황을 점검하고 사업 간 연계 방안에 대해 중점적으로 논의했다.

1일 농수산물도매시장에서 '민선9기 첫걸음은 현장으로! 농수산물도매시장 소통 간담회'를 진행하고 있다. [사진=안산시]

특히 사동89·90블록 개발과 한양대 ERICA 첨단의료복합클러스터 조성 등 핵심 사업의 연계를 통해 산업과 연구개발 주거 및 교통 기능이 조화를 이루는 미래 성장을 도모할 방안을 공유했다.

회의가 끝난 후 이 시장은 신안산선 한양대정거장 공사 현장을 찾아 진행 상황과 주요 현안을 점검했다.

안산시는 신안산선이 경제자유구역으로의 접근성을 향상시키는 중요한 광역교통망임을 강조하며 관계기관과 협력해 사업을 신속히 추진할 방침이다.

1일 카카오데이터센터에서 '경제자유구역 ASV지구 현장간부회의'를 마치고 기념촬영을 하고있다. [사진=안산시]

또한 시는 제5차 국가철도망 구축계획에 포함된 신안산선 대부도 연장을 위해 국토교통부와 경기도 등과 협의하고 있으며 광역교통사업의 필요성을 보고하고 행정적인 노력을 지속하기로 했다.

이민근 시장은 "민선9기의 출발은 현장에서 시작해야 한다"며 "시민의 목소리를 가까이에서 듣고 민생 경제와 미래 준비를 통합해 시정을 진행하겠다"고 강조했다.

그는 "시민이 변화를 체감할 수 있는 민선9기를 만들기 위해 민생 회복과 지역 경제 활성화 경제자유구역 조성과 광역교통망 확충을 흔들림 없이 추진하겠다"고 말했다.

현장간부회의와 신안산선 한양대정거장 공사현장 일정을 마치고 기념촬영을 하고있다. [사진=안산시]

안산시는 앞으로도 민생 중심의 소통 행정을 강화하며 경제자유구역 ASV지구의 핵심 사업 간 연계를 강화해 시민이 느낄 수 있는 성과를 창출하는 데 행정 역량을 집중할 계획이다.

1141world@newspim.com