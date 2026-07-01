스트레이키즈 '오디너리'·'에이트', 스포티파이서 10억 스트리밍 돌파

AI 핵심 요약beta
- 스트레이키즈가 1일 스포티파이서 두 앨범 각 10억 회 스트리밍을 돌파했다
- 스트레이키즈는 통산 여섯 장 앨범 10억 회 돌파로 K팝 그룹 중 두 번째로 많은 기록을 세웠다
- 스트레이키즈는 8월 7일 새 미니 앨범 '디스 앤드 댓'으로 컴백해 글로벌 기대를 모으고 있다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent. 그룹 스트레이키즈의 앨범 '오디너리(ODDINARY)'와 '에이트(ATE)'가 스포티파이서 각 10억 스트리밍을 돌파했다.
1일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 스트레이키즈가 2023년 3월, 2024년 7월에 각각 발매한 '오디너리'와 '에이트'는 최근 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 각 앨범 누적 재생 수 10억 회를 달성했다.
이로써 스트레이 키즈는 '인생(IN生)', '노이지(NOEASY)', '고생(GO生)', '파이브스타(★★★★★, 5-STAR)'에 이은 통산 여섯 장의 음반으로 스포티파이 10억 스트리밍을 넘겼고, K팝 그룹 기준 두 번째로 많은 10억 스트리밍 앨범 기록을 세웠다.
'오디너리'는 '이상한', '평범한'이라는 뜻의 두 영단어 '오드(Odd)'와 '오디너리(Ordinary)'를 결합해 작명한 작품으로 스트레이 키즈의 개성 넘치는 존재감을 전 세계 팬들에게 재각인시켰다.
'국내외 음악 시장을 씹어 먹겠다'는 당찬 포부를 담은 앨범 '에이트' 역시 고퀄리티 음악으로 국내외 팬심을 뜨겁게 달구고 큰 사랑을 받았다. 그룹 내 프로듀싱 팀 3RACHA(쓰리라차) 방찬, 창빈, 한을 중심으로 직접 작업한 음악을 통해 호기록을 쌓고 있는 스트레이 키즈의 행보에 귀추가 주목된다.
스트레이키즈는 오는 8월 7일 새 미니 앨범 '디스 앤드 댓(THIS & THAT)'과 함께 팬들 곁을 찾는다. 신보에는 6월 24일 발매 이후 24일 자 미국, 호주, 브라질, 캐나다, 프랑스, 스페인, 영국 등 해외 41개 지역 아이튠즈 톱 송 차트 1위에 오른 디지털 싱글 '런 잇(RUN IT)'이 정식 수록된다.
2025년 전 세계 아티스트 최초 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 8개 앨범 연속 1위로 진입시킨 '글로벌 탑 아티스트' 스트레이 키즈의 컴백을 향한 기대가 고조되고 있다.
alice09@newspim.com