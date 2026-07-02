부산 한식당 '사미헌', 이마트 전 점포에 간편식 입점

AI 핵심 요약beta
- 사미헌이 1일 이마트·이마트몰에 HMR을 입점했다
- 사미헌은 갈비탕 등 3종 간편식으로 전국 유통망을 넓혔다
- 사미헌은 29일까지 일부 입점 품목 5% 할인을 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 외식 브랜드 사미헌이 전국 이마트 오프라인 매장 및 이마트몰에 자사 가정간편식(HMR) 제품이 입점했다고 1일 밝혔다.
부산 서면에 본점을 둔 사미헌은 이번 대형마트 입점을 기점으로 유통망을 전국으로 확대하게 됐다. 사미헌은 앞서 주요 온라인 유통 채널을 통해 국탕류 간편식 부문에서 누적 판매량 2,000만 팩을 기록한 바 있다.
이번 이마트 입점 품목은 사미헌의 주력 간편식인 ▲한끼 갈비탕 ▲우거지 갈비탕 ▲아롱사태 등 총 3종이다.
사미헌 관계자는 "이번 이마트 입점을 통해 전국의 소비자들이 오프라인 매장에서도 자사 간편식을 쉽게 접할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 갈비탕, 곰탕, 양념육 등 다양한 간편식 제품군을 지속적으로 선보이며 브랜드 경쟁력을 강화할 계획"이라고 말했다.
한편, 사미헌은 이마트 입점을 기념해 오는 29일까지 순차적으로 일부 입점 품목에 대한 5% 할인 행사를 진행한다.
ohzin@newspim.com