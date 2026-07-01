나인테크, 피엔티와 나트륨이온전지 MOU 체결

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핵심기술 개발·파일럿 생산라인 구축 공동 추진

ESS·산업용 저장장치·전기이륜차 시장 진출 협력

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 나인테크가 피엔티와 차세대 나트륨이온전지 기술개발 및 파일럿 생산라인 구축을 추진한다.

토탈 에너지 솔루션 기업 나인테크는 국내 이차전지 장비기업 피엔티와 나트륨이온전지(Sodium-ion Battery) 기술개발 및 파일럿 생산라인 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 1일 밝혔다.

이번 협약에 따라 양사는 나트륨이온전지 핵심기술 개발, 파일럿 생산라인 구축, 양산성 검증 및 상용화를 공동으로 추진한다. 에너지저장장치(ESS), 산업용 저장장치, 전기이륜차 등 응용시장 진출을 위한 협력체계도 구축할 계획이다.



역할 분담도 정했다. 나인테크는 나트륨이온전지 핵심기술과 전극 및 셀 설계, 파일럿 라인 운영기술을 담당한다. 피엔티는 전극공정 및 생산설비 기술을 기반으로 파일럿 생산라인 구축과 양산성 검증을 지원한다.

[사진=나인테크]

양사는 향후 정부 연구개발 과제와 국내외 사업화도 공동으로 추진할 예정이다.

나트륨이온전지는 리튬이온전지를 대체하거나 보완할 차세대 배터리 기술로 거론된다. 글로벌 시장은 초기 상용화 단계에 진입했다는 평가가 나온다.

시장조사업체 마켓츠앤마켓츠(MarketsandMarkets)에 따르면 글로벌 나트륨이온전지 시장은 2025년 6억7000만달러(약 1조400억원)에서 2030년 20억1000만달러(약 3조1000억원)로 성장할 것으로 전망된다. 예상 연평균 성장률은 24.7%다.

생산능력 확대 전망도 제시됐다. 벤치마크 미네랄 인텔리전스(Benchmark Mineral Intelligence)는 글로벌 나트륨이온전지 생산능력이 2030년 370GWh 이상으로 확대될 것으로 내다봤다. 일부 분석에서는 현재 약 70GWh 수준에서 2030년 약 400GWh까지 증가할 수 있다는 관측도 나온다.

중국에서는 나트륨이온전지 상용화 움직임이 진행되고 있다. 보도자료에 따르면 CATL은 2025년 나트륨이온 배터리 브랜드 'Naxtra'를 공개했다. 2026년에는 중국 ESS 시스템 통합기업 하이퍼스트롱(HyperStrong)과 3년간 총 60GWh 규모의 공급 계약을 체결했다.

나인테크와 피엔티는 이번 협력을 통해 국내 나트륨이온전지 생산 생태계 구축을 추진한다. 회사 측은 글로벌 배터리 및 장비기업들이 관련 기술 확보와 생산체계 구축을 확대하고 있어 배터리 생산설비와 공정기술 수요도 증가할 것으로 보고 있다.

올해 창립 20주년을 맞은 나인테크는 2006년 디스플레이 장비기업으로 출발해 이차전지 장비사업으로 사업을 확대했다. 최근에는 ESS, 전고체 배터리, 열전소자, 맥신(MXene) 신소재, 희토류 리사이클링 등 에너지 분야로 사업 포트폴리오를 넓히고 있다.

나인테크는 이번 협약을 기존 리튬이온전지 중심 사업에서 차세대 배터리 영역으로 확장하는 전략의 일부로 보고 있다. 회사는 피엔티와의 협력을 통해 나트륨이온전지 파일럿 생산라인 구축과 상용화 검증을 진행할 계획이다.

박근노 나인테크 대표이사는 "피엔티와의 협력을 통해 차세대 나트륨이온전지 상용화를 앞당기고 대한민국 차세대 배터리 산업 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com