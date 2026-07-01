신계용, 민선9기 과천시장 취임..."시민과 함께 새로운 도약"

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살기 좋은 도시를 넘어 다음 세대를 위한 도시, 과천의 미래 100년 준비

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 1일 오전 10시 과천시청 대강당에서 민선 9기 과천시장 취임식을 개최하고 시민과 함께 새로운 도약을 위한 첫걸음을 내딛었다고 밝혔다.

민선9기 시장 취임식-취임선서. [사진=과천시]

시에 따르면 이번 취임식은 시청 대강당에서 소규모로 진행됐고 약 200명이 참석했다. 이날 신계용 과천시장은 취임사에서 '과천다움의 완성'이라는 비전과 함께 주요 시정 방향을 제시했다.

신 시장은 "살기 좋은 도시를 넘어 다음 세대를 위한 도시, 과천의 미래 100년을 준비하겠다"고 강조했다.

민선9기 시장 취임식-기념촬영. [사진=과천시]

이어 그는 ▲첨단산업·의료바이오·AI를 연계한 '과천형 AX 클러스터' 조성 ▲의과대학 유치 등 교육·연구 기반 강화 ▲광역 교통망 확충 및 대중교통 개선 ▲아주대병원 건립으로 지역 응급의료체계 구축 ▲녹지와 산책로 확충을 통한 탄소중립 도시 기반 마련 등 민선 9기의 주요 추진 방향을 말했다.

신계용 시장은 취임식에 앞서 현충탑을 참배하고 최초 결재로 '청계산 송전탑 지중화 추진'을 시작하며 공식 업무를 착수했다. 이후 직원들과의 소통 시간을 가졌다.

민선9기 시장 취임식-취임사. [사진=과천시]

취임식에서는 대통령 축전과 자매도시 시장들의 축하 영상이 상영됐고 시민과 직원이 함께 제작한 축하 영상도 공개됐다. 이 영상에는 시민들이 바라는 희망과 과천 발전에 대한 메시지가 담겨 민선 9기의 출발 의미를 높였다.

신계용 시장은 "민선 9기는 시민과 함께 과천의 새로운 미래를 만들어가는 여정이 될 것"이라며 "변화와 성장을 담은 'The NEXT City 과천' 조성을 위해 시민의 다양한 목소리에 귀 기울이겠다"고 강조했다.

민선9기 시장 취임식-꽃다발증정식. [사진=과천시]

1141world@newspim.com