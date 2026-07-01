김성환 기후부 장관 "에너지 대전환, 전 부처가 힘 모아 추진해야"

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국가인재원 온라인 명사특강 개최…재생에너지 중심 에너지 전환 전략 공유

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 김성환 기후에너지환경부 장관이 에너지 대전환은 더 이상 미룰 수 없는 국가적 과제라며 전 부처가 함께 정책을 추진해야 한다고 강조한다.

국가공무원인재개발원은 오는 2일 정부과천청사에서 '국가인재원 온라인 명사특강'을 열고 김성환 기후에너지환경부 장관을 초청해 '재생에너지 중심 에너지 대전환'을 주제로 공개 강연을 개최한다고 1일 밝혔다.

국가인재개발원 전경. [사진=국가공무원인재개발원]

이번 특강은 기후위기와 중동 전쟁 등으로 에너지 안보 환경이 급변하는 상황에서 정부의 에너지 전략을 부처 간 경계를 넘어 공유하기 위해 마련됐다. 고위정책과정 국장급 공무원과 교직원 100여 명이 참석하며, 유튜브 '인재교육TV'를 통해 국민 누구나 실시간으로 시청할 수 있다.

김 장관은 강연에서 기후부 핵심 국정과제인 '재생에너지 중심 에너지 대전환'을 중심으로 탄소중립 달성과 글로벌 전기혁명 선도를 위한 추진 전략을 소개한다.

구체적으로는 ▲2030년 재생에너지 발전 비중 20% 이상 달성 ▲녹색 제조 세계 3강 도약 ▲에너지 전환을 통한 지역균형발전 등 3대 정책목표와 10대 핵심 과제를 설명하고, 공직사회가 수행해야 할 역할과 실천 방안을 제시할 예정이다.

김 장관은 "전쟁으로 기존 에너지 안보 전략이 흔들리고 인공지능(AI)과 첨단산업 확산으로 전력 수요가 급증하는 위기 속에서 에너지 체계 전환은 더 이상 미룰 수 없는 국가적 과제"라며 "현장을 이끌어야 할 고위공직자들의 정책 이해와 실행력을 높여야 한다"고 강조했다.

abc123@newspim.com