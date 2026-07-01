SK렌터카 오토옥션, 개장 1년 만에 시장점유율 10% 돌파

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국내 중고차 경매시장 톱 3 경매장으로 자리잡아

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = SK렌터카가 충남 천안에서 운영하는 중고차 경매 플랫폼 'SK렌터카 오토옥션'이 개장 1년 만에 국내 중고차 경매시장 거래 실적 기준 톱 3 경매장으로 자리잡았다.

지난해 7월 개장한 이 경매장은 경매부터 성능점검, 정비, 상품화까지 한 곳에서 처리하는 원스톱 플랫폼이다. 1년간 누적 출품 차량은 3만4000여 대, 정기 경매는 50회, 회원사는 1250개를 확보했다.

출품 비중은 전체 중고차 경매시장의 9%, 낙찰대수 비중은 10.5%를 기록했다. 국내 경매시장에서 거래되는 차량 10대 중 1대가 이곳을 통해 낙찰되고 있다는 의미다. 1년간 낙찰 거래액은 약 3724억 원이며, 누적 낙찰률은 66.7%로 같은 기간 국내 경매업계 평균 낙찰률(57.2%)을 9.5%포인트 웃돌았다.

SK렌터카 오토옥션 전경 [사진=SK렌터카]

SK렌터카는 지난해 충청남도 자동차매매사업조합과 상생 협약을 체결했다. 협약 1년 만에 충남 지역 회원사 163개를 확보했으며, 전체 낙찰 대수 중 약 7%인 1492건이 충남 지역에서 거래됐다.

경매장은 연면적 약 8만9000㎡, 주차공간 3500대 규모로 국내 중고차 경매장 중 최대 규모다. 직접 운영하는 정비공장 '프루브 스테이션'에서는 AI 기반 외관 판독 시스템과 국내 경매장 중 유일한 하부 스캔 장비를 활용해 차량을 진단한다. 221가지 항목의 점검 체계를 운영하며 월 4500대 규모의 성능 점검과 주당 500대 규모의 전기차 배터리 잔존 성능 인증을 처리하고 있다.

y2kid@newspim.com