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산업부·금융위, M.AX 선도기업에 16조 지원…피지컬 AI 육성 본격화

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 1일 제조업 AI 대전환 위해 올해 16조원 자금 공급하기로 했다
  • 산업부는 M.AX 얼라이언스로 AI팩토리·로봇·미래차 등 제조업 AX 확산 지원하기로 했다
  • 금융위는 국민성장펀드로 피지컬 AI 6개 분야 선도기업·메가프로젝트에 장기 인내자본 투자하기로 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국민성장펀드-M.AX 프론티어 간담회 개최
AI팩토리·로봇·미래차 선도기업 발굴 추진
피지컬 AI 6개 분야에 올해 16조원 공급
LS전선 해저케이블 증설 첫 투자 프로젝트

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 정부가 제조업 인공지능(AI) 대전환(M.AX)을 위해 올해 약 16조원 규모의 자금을 공급한다.

산업통상부와 금융위원회는 서울 산업은행에서 '국민성장펀드-M.AX 프론티어 프로젝트 민관 합동 간담회'를 열고 피지컬 AI 선도기업 발굴·지원 방안을 논의했다고 1일 밝혔다.

특히 금융위는 피지컬 AI와 밀접한 AI, 로봇, 미래차, 방산, 반도체, 이차전지 등 6개 분야에 올해 약 16조원 규모의 자금을 공급할 계획이다.

M.AX 프론티어 프로젝트는 로봇, AI팩토리, 미래차 등 제조 AI 대전환 분야 선도기업을 육성해 피지컬 AI 시대를 개척하기 위한 산업·금융 협력 프로젝트다.

◆ AI팩토리·로봇·미래차 선도기업 발굴…국민성장펀드와 연계

최근 글로벌 AI 경쟁은 생성형 AI를 넘어 현실 세계에서 직접 움직이고 판단하는 피지컬 AI 시대로 전환하고 있다. 휴머노이드 로봇, AI 팩토리, 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 등 AI 기술이 제조현장에 빠르게 확산되는 흐름이다.

정부는 우리나라가 세계 최고 수준의 제조업 경쟁력과 생산 인프라를 보유하고 있는 만큼, 제조 현장의 데이터와 공급망, 생산기술을 피지컬 AI 분야와 연계할 수 있다고 보고 있다.

산업부는 M.AX 얼라이언스를 통해 제조기업의 AI 전환과 기술혁신을 지원할 예정이다. 이어 금융위는 국민성장펀드를 통해 유망 선도기업의 대규모 투자와 스케일업을 뒷받침한다.

[울산=뉴스핌] 김하영 기자 = 지난 12일 HD현대중공업 울산 중형선사업본부 선각 5공장 내부 '러그 자율제조 시스템' 현장에서 러그 자율제조 로봇이 용접 수행 작업 전 정지해 있다. 2026.06.14 gkdud9387@newspim.com

이날 산업부는 AI 팩토리, AI 로봇, AI 반도체를 핵심축으로 제조업 전반에 AX를 적용·확산하한다는 방침이다. 이를 위해 분야별 대규모 연구개발(R&D)과 실증 등 M.AX 정책을 추진할 계획이다.

금융위는 산업부의 M.AX 얼라이언스와 연계해 AI팩토리, 로봇, 미래차, 방산 등 피지컬 AI 주요 시장의 유망 선도기업과 메가프로젝트를 공동 발굴한다.

◆ 피지컬 AI 6개 분야에 16조 공급…LS전선 첫 투자 프로젝트

금융위는 피지컬 AI와 밀접한 AI, 로봇, 미래차, 방산, 반도체, 이차전지 등 6개 분야에 올해 약 16조원 규모의 자금을 공급할 계획이다.

이번 간담회에는 국민성장펀드의 제1호 M.AX 투자 프로젝트인 '초고압 해저케이블 생산공장 증설'을 추진하는 LS전선도 참석했다. LS전선은 M.AX 얼라이언스 AI팩토리 분과에 참여해 초장거리·고중량 해저케이블 생산과 품질 검사공정에 AI를 도입하는 과제를 수행하고 있다.

참석 기업들은 AI 시대를 선도하기 위해서는 연구개발 지원을 넘어 대규모 시설투자, 실증 인프라 구축, 글로벌 진출 등을 위한 장기 인내자본 공급이 필요하다고 강조했다.

LG전자가 구축 중인 양재 데이터 팩토리에서 LG 클로이드가 물체를 잡고 옮기는 동작을 반복하며 동작 데이터를 생산, 학습하는 모습. [사진=LG전자]

이억원 금융위원장은 "우리나라의 다양하고 수준 높은 제조현장에서 구현될 피지컬 AI는 생산성 향상과 새로운 성장동력 창출에 크게 기여할 분야"라며 "국민성장펀드는 대한민국 피지컬 AI 글로벌 1강 도약 비전을 현실로 만드는 강력한 이행수단이 될 것"이라고 말했다.

김정관 산업부 장관은 "오늘 논의되는 AI 팩토리, AI 로봇, 반도체는 다가오는 AI 시대 우리의 성장을 이끌어낼 핵심인 만큼 과감한 투자가 필요하다"고 독려했다.

이어 "M.AX 인프라 구축 등의 투자는 대기업조차 결정하기 쉽지 않은 만큼, 국민성장펀드가 든든한 성장 사다리가 되길 바란다"며 "산업부도 정책역량을 총동원해 M.AX 확산을 뒷받침하고 국민성장펀드의 투자효과를 M.AX로 끌어올리겠다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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