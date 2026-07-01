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이기재 양천구청장 "형식보다 실천"…취임식 없이 직원 조례로 첫 일정

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  • 이기재 양천구청장은 1일 민선9기 첫날 직원조례로 공식 일정을 시작했다
  • 구는 의전행사 대신 직원조례로 7대 목표와 핵심과제를 공유하고 도시철도망 확충과 도시정비사업을 최우선 과제로 추진한다
  • 민선9기 실행력 강화를 위해 지하철추진단과 민원소통실 등 구청장 직속 전담조직을 신설해 현장 중심 행정과 소통을 강화한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지하철추진단·민원소통실 등 구청장 직속 전담조직 신설

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 이기재 서울 양천구청장은 민선 9기 출범 첫날인 1일 취임식과 비전보고회 등 별도의 기념행사 없이 직원 조례로 첫 공식 일정을 시작한다. 

이번 결정은 관행적으로 추진되던 의전행사 대신 조직 역량을 결집해 정책 실행력을 높이고, 허례허식을 줄여 행정력 낭비를 최소화함으로써 구민이 체감하는 성과를 만드는 데 집중하겠다는 이기재 구청장의 강력한 의지가 반영됐다.

양천구에 따르면 직원 조례는 조직의 구심점 역할을 맡고 있는 6급 이상 직원 410여 명이 참석한 가운데 민선 9기 구정 목표와 핵심 과제를 공유하고, 부서별 결의 다짐을 통해 실행 의지를 하나로 모으는 자리로 진행된다.

이기재 양천구청장 [사진=양천구]

이날 조례에서 이 구청장은 앞으로 4년간 양천구의 '중단 없는 발전'을 이끌 '민선 9기 7대 목표'를 공유하고, 현장 중심 행정과 적극적인 소통을 강조할 계획이다. 민선 9기 구정은 ▲편리한 도시 ▲녹색미래 도시 ▲경제활력 도시 ▲안전한 도시 ▲명품 교육도시 ▲즐거운 도시 ▲따뜻한 도시 등 7대 목표를 중심으로 추진된다.

무엇보다 도시철도망 확충을 최우선 과제로 삼아 서남선(구 목동선)·강북횡단선·신정지선 김포 연장 등을 적극 재추진하고, 재건축·재개발 등 66개 구역 도시정비사업을 속도감 있게 추진해 도시 경쟁력과 주거 품격을 높일 계획이다.

또 기업 인프라를 조성해 미래 성장동력을 확보하고, 공항소음 피해 지원 확대, 교육특구 실현, 다채로운 여가생활 지원, 실효적 맞춤 복지를 통해 '더 살기 좋은 도시, 내일이 더 기대되는 양천'을 구현해 나갈 방침이라고 구는 덧붙였다. 

구는 민선 9기 핵심 사업의 실행력을 높이기 위해 7월 1일부터 구청장 직속 전담조직을 신설·운영한다.

먼저 도시철도망 확충을 전담할 '지하철추진단'을 구성하고 추진현황 관리와 관계기관 협력, 전략수립 등을 총괄한다. 아울러 '민원소통실'을 설치하고 주요 현안 민원에 대한 선제적 조정·관리와 주민과의 직접 소통을 강화해 생활 속 불편을 신속하게 해결하는 현장 중심 행정을 추진할 계획이다.

이 구청장은 "새롭게 시작하는 민선 9기는 화려한 형식에 치중하기보다 구민의 삶을 더 깊숙이 들여다보는 내실 있는 행정으로 채워나가고자 한다"며 "불필요한 허례허식을 걷어내고, 오직 양천의 발전과 구민의 행복을 위한 정책을 속도감 있게 추진하는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다. 

kh99@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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