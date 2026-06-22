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양천구, 적극·혁신행정 우수사례 6건 선정…'밤샘긴급돌봄' 최우수

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  • 서울 양천구는 22일 2026년 상반기 적극·혁신행정 우수사례 6건을 선정했다고 밝혔다
  • 최우수는 초등생 돌봄 공백 해소한 밤샘 긴급돌봄 키움센터 운영 사례다
  • 전세사기 전수조사·용왕산 스카이워크·취약계층 지원 등으로 적극행정 문화 확산에 나섰다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'용왕산스카이워크'·'전세사기피해주택 전수조사' 우수

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 양천구는 일상의 불편을 해소하고 구민의 삶을 실질적으로 변화시킨 '2026년 상반기 적극·혁신행정 우수사례' 6건을 선정했다고 22일 밝혔다.

구는 매년 상·하반기 창의적인 아이디어와 선제적인 제도개선으로 성과를 거둔 '적극·혁신행정 우수사례'를 발굴·공유하며 공직사회 내 적극행정 문화 확산에 힘쓰고 있다. 올해는 적극행정 성과를 더욱 폭넓게 발굴하고 조직 내 참여를 활성화하기 위해 선정 규모를 지난해 4건에서 6건으로 확대했다.

이번 상반기에는 총 12건의 사업이 우수사례 후보에 올랐으며, 주민투표(20%), 직원투표(20%), 적극행정위원회 심사(60%) 결과를 합산해 최우수 1건, 우수 2건, 장려 3건이 최종 선정됐다.

'양천형 밤샘 긴급돌봄 키움센터'로 지정된 양천 6호점 체육수업 모습 [사진=양천구]

최우수 사례는 '서울시 최초, 양천형 밤샘 긴급돌봄 키움센터 운영'이 차지했다. 이 사업은 보호자의 야근, 입원, 출장 등으로 초등학생 자녀의 돌봄 공백이 발생할 경우 야간 돌봄서비스를 제공하는 사업으로, 긴급 돌봄이 필요한 가정에 실질적인 도움을 주고 있다.

기존 영유아 중심의 돌봄체계를 초등학생까지 확대해 빈틈없는 보호망을 구축하고, 돌봄 공백 해소와 양육 부담 경감에 기여했다는 점에서 높은 평가를 받았다고 구는 설명했다. 

우수 사례에는 '전세사기 피해주택 전수조사·정책대안 수립'과 '용왕산 스카이워크 조성'이 선정됐다. 서울시 최초로 관내 전세사기 피해 주택의 안전관리 실태를 전수조사하고 실효성 있는 제도 개선안을 마련해 상위기관에 건의한 이 사례는 피해자 보호 사각지대를 줄이고 선제적인 대응 체계를 마련했다는 점이 우수성을 인정받았다.

'용왕산 스카이워크 조성'은 보행약자도 편리하게 이용할 수 있는 무장애 데크길을 지형을 살린 곡선형 구조로 조성하고, LED 경관조명을 설치해 지역 명소로 거듭난 사업이다. 구민의 여가·휴식 공간을 확충한 것은 물론, 방문객 증가를 이끌며 관광자원으로서의 성장 가능성을 보여줬다는 점에서 좋은 평가를 받았다.

장려 사례로는 ▲저소득 1인 가구 안부확인을 위한 건강음료 지원 ▲18년 규제혁신으로 신월·신정생활권 개발 물꼬 ▲장난감에서 육아용품까지 대여 서비스 확대 등 3개 사업이 선정됐다. 이들 사업은 현장의 요구를 세심하게 반영해 실효성 있는 성과를 이끌어냈다는 점에서 긍정적인 평가를 받았다.

구는 선정된 우수사례를 전 부서에 공유하고 우수 부서와 공무원에게 포상금과 인사상 인센티브를 부여해 적극행정 문화를 지속적으로 확산해 나갈 계획이다.

이기재 양천구청장은 "이번에 선정된 우수사례는 구민의 입장에서 문제를 바라보고 한발 앞선 대응으로 해결책을 찾아낸 값진 성과"라며 "앞으로도 현장의 목소리에 더욱 귀 기울여 구민이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 적극행정을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.

kh99@newspim.com

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'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10
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李대통령 지지율, 5주 연속 하락세 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 5주 연속으로 하락하면서 취임 이후 처음으로 40%대 지지율을 기록했다.  여론조사 전문기관인 리얼미터가 22일 공개한 6월 3주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 15~19일 조사, 무선 100% 임의번호 자동응답(ARS)방식, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 보면 이 대통령 국정수행 긍정평가는 46.7%로 지난주보다 4.8%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율이 50% 미만으로 떨어진 것은 취임 후 처음이다. 이재명 대통령 6월 3주차 국정수행 평가. [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.7%로 5.5%p 올랐다. 긍·부정 평가가 오차범위 안이었다. '잘 모르겠다' 3.6%였다. 리얼미터는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 인한 책임론 확산과 집권 여당 더불어민주당 당권 갈등이 정국 전반의 부정적 영향을 준 것으로 분석했다. 특히 이 대통령의 유럽 순방 성과와 코스피 9000선 돌파에도 되레 자산시장 양극화 우려가 커지면서 중도층과 수도권을 중심으로 지지층 이탈이 나타났다고 리얼미터는 판단했다. 권역별로는 대구·경북(9.9%p) 하락세가 가장 컸고, 인천·경기(7.6%p), 서울(7.4%p)도 큰 낙폭을 보였다. 연령대별로는 50대(9.1%p) 지지층의 이탈이 가장 많았고, 20대(6.2%p)와 40대(5.5%p)에서도 하락세가 두드러졌다. 6월 3주차 정당 지지도. [그래프=리얼미터] 정당 지지도(18~19일 조사)에서는 민주당이 40.1%로 2.1%p 올랐고 국민의힘이 42.3%로 2.0%p 떨어졌다. 이어 개혁신당 3.4%, 조국혁신당 2.9%, 진보당 1.7% 순으로 조사됐다. 무당층은 7.7%였다. 리얼미터는 국민의힘 지지율이 하락한 것은 선거관리 부실 사태를 전면 재선거·사전투표 폐지로 확대한 것을 부정 요인으로 꼽았다. 장동혁 국민의힘 대표를 향한 사퇴 요구로 당내 갈등이 불거지며 보수층 결집력이 약화한 것으로 봤다. 민주당은 선거 부실 관리에 대한 여야 국정조사 합의 등 수습 국면과 정청래 민주당 대표가 이 대통령의 순방 성과를 치켜세우며 '단합'을 부각하고 있는 것이 지지층 결집으로 이어졌다고 분석했다. the13ook@newspim.com 2026-06-22 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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