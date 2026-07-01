[특징주] 에코프로비엠, 1.2조 유상증자에 7%대 급락

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주주배정 후 실권주 일반공모 방식 증자 결정

발행주식 10% 증가…주가 희석 우려 부각

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 에코프로비엠이 1조2000억원 규모의 유상증자를 결정했다는 소식에 1일 장 초반 7% 넘게 하락하고 있다. 주주배정 방식의 대규모 증자로 기존 주주의 지분 가치가 희석될 수 있다는 우려가 투자심리를 위축시킨 것으로 풀이된다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 10분 기준 에코프로비엠은 전 거래일 대비 1만200원(7.16%) 내린 13만2300원에 거래되고 있다.

에코프로비엠 로고. [사진=에코프로비엠]

에코프로비엠은 전날 장 마감 후 1조1999억9988만원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자를 결정했다고 공시했다.

회사는 이번 유상증자를 통해 보통주 990만990주를 새로 발행한다. 증자 전 발행주식 수는 9783만434주로, 신주 발행이 완료되면 전체 발행주식 수는 약 10% 늘어나게 된다. 예정 발행가는 주당 12만1200원이며, 최종 발행가는 오는 10월 12일 확정된다. 신주 상장 예정일은 11월 5일이다.

시장에서는 대규모 신주 발행에 따른 주당 가치 희석 우려가 부각되면서 단기적으로 기존 주주들의 투자심리가 위축된 것으로 보고 있다.

rkgml925@newspim.com