[특징주] 콘텐트리중앙, 거래 재개 첫날 하한가

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 콘텐트리중앙이 법원의 기업회생절차 개시 결정으로 거래가 재개된 첫날 하한가를 기록했다. 회생절차가 본격화되면서 투자심리가 급격히 위축된 영향으로 풀이된다.
1일 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 5분 기준 콘텐트리중앙은 전 거래일보다 1495원(29.93%) 내린 3500원에 거래되고 있다.
콘텐트리중앙은 지난달 16일 관리종목으로 지정되면서 거래가 정지됐다. 이후 법원이 회생절차 개시를 결정하면서 이날부터 매매가 재개됐다.
서울회생법원 회생2부(재판장 정준영)는 지난달 30일 중앙홀딩스와 콘텐트리중앙, 메가박스중앙, 중앙피앤아이 등 4개사에 대해 회생절차 개시를 결정했다.
회생절차는 채권 신고와 조사 등을 거쳐 연말까지 진행된다. 각 회사는 오는 7~8월 채권자 목록 제출과 채권 신고를 마친 뒤 9월 채권 조사를 거쳐 10~11월 조사위원 보고서 제출과 관계인 설명회를 진행하고, 12월 회생계획안을 제출할 예정이다.
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