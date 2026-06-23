[종합] 중앙그룹 5개사 회생절차 심리 착수…홍정도 "법원 판단 성실히 따를 것"

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중앙홀딩스 시작으로 계열사 5곳 대표자 순차 심문

전진배 JTBC 대표 "JTBC 경영상황 상세히 설명"

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 법원이 회생절차 개시를 신청한 JTBC를 비롯한 중앙그룹 주요 계열사 5곳에 대한 심리에 돌입했다.

서울회생법원 회생2부(재판장 정준영)는 23일 오전 10시 중앙홀딩스를 시작으로 오전 11시 중앙피앤아이, 오후 2시 JTBC, 오후 3시 메가박스중앙, 오후 4시 콘텐트리중앙 순서로 대표자 심문을 진행했다.

회생법원이 회생절차 개시를 신청한 JTBC를 비롯한 중앙그룹 주요 계열사 5곳에 대한 심리에 돌입했다. 사진은 홍정도 중앙홀딩스 부회장이 23일 오후 서울 서초구 서울회생법원에서 열린 중앙홀딩스 회생 대표자 심문을 마치고 법원을 나서고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB]

메가박스중앙과 콘텐트리중앙 사건은 권성우 부장판사가, 중앙피앤아이·중앙홀딩스·JTBC 사건은 홍준서 부장판사가 각각 주심을 맡고 있다.

중앙홀딩스·중앙피앤아이 대표자 자격으로 법정에 출석한 홍정도 중앙그룹 부회장은 오전 9시 54분께 취재진을 피해 법정으로 들어갔다.

약 2시간 10분간 이어진 심문을 마치고 나온 홍 부회장은 "성실히 답변을 잘하고 왔다"며 "법원 판단을 성실히 따르겠다"고 말했다.

대리인인 이완식 법무법인 광장 변호사는 "대표자 측에서는 회생 절차에 열심히 임하겠다고 말했다"고 설명했다.

이 변호사는 JTBC 회생 신청의 배경으로 거론되는 국제올림픽위원회(IOC)·국제축구연맹(FIFA) 관련 계약 문제에 대해 "그 부분이 가장 중요한 문제"라며 "관련 계약에 대해서는 협상을 통해 향후 발생할 수 있는 손실을 최대한 줄여나가겠다는 취지의 설명이 있었다"고 말했다.

이어 이 변호사는 사재 출연에 관한 언급이 있었냐는 질문에는 "전혀 나오지 않았다"고 설명했다.

정준영 재판장은 이날 회생법원 앞에서 취재진과 만나 "오늘 절차는 채무자회생법상 채무자 심문"이라며 "채무자 심문은 주심 판사가 수명 법관(법원합의부를 구성하는 인원으로서 법정된 일정사항에 관해 처리를 위임받은 법관)으로 진행한다"고 설명했다.

이어 "심문 결과에 따라 향후 어떻게 진행될지 결정될 것 같다"고 덧붙였다.

23일 오후 2시에는 JTBC, 오후 3시와 오후 4시에는 각각 메가박스중앙과 콘텐트리중앙의 대표자 심문이 진행됐다. 사진은 전진배 JTBC 대표이사가 23일 오후 서울 서초구 서울회생법원에서 열린 JTBC 회생 대표자 심문에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB]

전진배 JTBC 대표이사는 이날 오후 1시 45분께 회생법원에 출석하며 "회생절차와 관련해 현재 JTBC가 처한 경영상황을 법원에 상세히 설명드리겠다"고 말했다.

다만 월드컵 중계권료 미납금 지급 방안과 계열사 채권자들에게 전할 메시지, 청산 가능성 등에 대해서는 답변하지 않고 법정으로 향했다.

오후 3시에는 메가박스중앙, 오후 4시에는 콘텐트리중앙에 대한 대표자 심문이 차례로 진행됐다. 홍정인·남용석 메가박스중앙 대표이사는 법원에 출석해 심문을 받았다.

재판부는 이날 심문 내용을 토대로 회생절차 개시 여부를 판단할 것으로 보인다.

중앙그룹 회생 사태는 JTBC가 지난 12일 총 206억 원 규모 유동화 차입금을 만기 상환하지 못해 채무 불이행(디폴트)을 선언하면서 시작됐다.

이틀 뒤인 지난 14일에는 중앙홀딩스와 콘텐트리중앙, 중앙피앤아이, 메가박스중앙이 잇따라 회생 절차 개시를 신청했다. 지난 15일에는 JTBC도 회생 신청을 냈다.

법원은 각 사가 신청한 사건을 모두 회생2부에 배당하고 자산과 채권을 동결하는 보전 처분과 포괄적 금지 명령을 내린 상태다.

JTBC는 지난 14일 법원에 회생 절차 개시 보류 결정 신청서를 내고 자율 구조조정 지원(ARS) 프로그램을 희망한다는 의사를 밝혔다.

ARS는 법원이 강제 회생 절차 개시를 보류하고 기업과 채권자들이 자율적으로 구조 조정을 협의하도록 지원하는 제도다. 재판부가 ARS 프로그램을 승인하면 회생 절차 개시를 보류할 수 있다.

서울 상암동에 위치한 중앙일보와 JTBC 사옥. [사진= 중앙그룹]

pmk1459@newspim.com