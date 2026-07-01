디토닉, 프리사이트 AI 액셀러레이터 선정

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62개국 376개 AI 기업 중 최종 12개사 포함

G42 생태계 통해 글로벌 시장 협업 기회 확보

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 디토닉은 글로벌 AI 기술 그룹 G42의 핵심 상장사 프리사이트(Presight)가 운영하는 글로벌 AI 액셀러레이터 프로그램 '코호트 II'(Cohort II)에 최종 선정됐다고 1일 밝혔다.

이번 프로그램에는 전 세계 62개국에서 376개 AI 기업이 지원했다. 프리사이트는 지난 4월부터 서류 심사, 기술 평가, 심층 인터뷰 등을 거쳐 최종 12개 기업을 선정했다.

프리사이트는 디토닉에 대해 AI 시티, 국방, 리테일 운영 분야에서 시공간 데이터와 물리 세계 데이터를 실시간 운영 인텔리전스로 전환하는 AI 기반 데이터 플랫폼이라고 설명했다.

[자료=디토닉]

이번 선정으로 디토닉은 G42 그룹이 구축한 글로벌 AI 생태계와 연결된다. G42 그룹은 마이크로소프트(MS), 오픈AI, 엔비디아(NVIDIA) 등 글로벌 기술 기업들과 신흥국 AI 시장을 대상으로 협력하고 있다.

프리사이트는 선정 기업에 하이퍼스케일 컴퓨팅 인프라, 기술 지원, 글로벌 AI 파트너 네트워크와의 협업 기회를 제공할 계획이다. 디토닉은 이를 통해 중동·북아프리카(MENA), 유럽, 중앙아시아 등 소버린 AI 시장 진출을 확대한다는 방침이다.

디토닉은 유럽과 MENA 지역의 스마트시티, 스마트리테일 프로젝트에 참여해 왔다. 회사는 이번 코호트 선정을 계기로 기존에 추진해온 글로벌 소버린 AI 시장 진출을 이어갈 계획이다.

코호트 프로그램을 주관하는 프리사이트는 아랍에미리트(UAE) 연방정부, 중앙은행, 국영석유회사 아부다비국영석유회사(ADNOC) 등의 인프라 사업에 참여하고 있다. 최근에는 알바니아 스마트 국가 프로젝트, 카자흐스탄 스마트시티 등 유럽·중앙아시아·아프리카 지역으로 사업을 확대하고 있다.

코호트 2기 선정 기업은 글로벌 시장 확장 프로그램과 함께 투자자 협업 기회도 제공받는다. 틸 캐피탈의 잭 셀비(Jack Selby) 등 글로벌 기술 분야 투자자들과의 협업 기회가 포함되며, 프리사이트 자체 펀드를 통한 투자 검토 대상에도 포함된다.

dconnect@newspim.com