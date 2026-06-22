디토닉 참여 천안·아산, AI 특화도시 선정

AI 핵심 요약beta
- 디토닉이 22일 천안시·아산시와 협력해 국토부 'AI 특화 시범도시' 사업에 최종 선정됐다고 밝혔다
- 천안·아산에 도시 데이터 표준화와 AI 도시 운영 기반을 구축해 에이전틱·피지컬 AI가 연계된 플랫폼 생태계를 구현할 계획이다
- 디토닉은 부산 스마트도시 특화단지와 해외 스마트시티 경험을 바탕으로 천안·아산 AI 시티 모델을 고도화하고, 원주 등과 함께 시범도시로 추진한다
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도시 데이터 표준화·AI 서비스 연계
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인공지능(AI) 플랫폼 기업 디토닉은 천안시·아산시 및 주요 AI 기업과 협력해 국토교통부가 주관하는 'AI 특화 시범도시' 사업에 최종 선정됐다고 22일 밝혔다.
이번 사업에는 천안시·아산시 사업 기준 총 6109억원의 예산이 투입된다. 디토닉은 천안시·아산시와 함께 도시 데이터를 표준화하고 AI가 활용할 수 있는 형태로 전환해 여러 AI 서비스가 구동될 수 있는 도시 AI 운영 기반을 구축할 계획이다.
사업의 핵심은 기관별로 구조가 다르고 시공간 정보가 일치하지 않아 활용에 한계가 있던 도시 데이터를 수집·가공 단계부터 에이전트 서비스까지 이어지는 표준화된 AI 도시 데이터 체계로 전환하는 것이다.
디토닉은 이를 기반으로 에이전틱 AI와 피지컬 AI가 활용되는 도시 운영 체계를 구현한다. 참여 기업들의 AI 기술과 서비스는 하나의 플랫폼 위에서 연계·운영될 예정이다. 축적된 데이터는 도시 인지형 디지털 트윈과 차세대 AI 서비스 개발에 다시 활용된다.
디토닉은 서울·부산·울산·경남·충남·충북 등 주요 광역지방자치단체의 데이터 허브 구축·운영을 맡아왔다. 충북, 제주 등 정부의 AI 데이터 플랫폼 실증 사업에도 참여해 도시 데이터 기반 AI 서비스 구현 경험을 쌓았다.
디토닉은 지난 12일 부산시와 협력해 정부 주도 '스마트도시 특화단지 조성사업'에도 선정됐다. 해당 사업은 160억원 규모로 추진된다.
부산 사업에서 디토닉은 부산시, 산하기관, 민간기업들과 함께 센텀시티 일원 120만2100㎡ 부지를 AI 실증 공간으로 활용할 계획이다. 이를 통해 도시 데이터와 AI 서비스를 하나의 운영 흐름으로 통합하고 ▲교통·보행 안전 ▲마이스(MICE)·문화 ▲AI 산업 지원 ▲시민 체감 서비스 향상 분야에 적용한다.
디토닉은 스페인, 베트남, 말레이시아, 몽골 등 해외 스마트시티 프로젝트에도 참여한 바 있다. 회사는 국내외 도시 프로젝트에서 확보한 데이터 플랫폼 구축 경험을 이번 천안시·아산시 AI 특화 시범도시 사업에 적용할 계획이라고 밝혔다.
전용주 디토닉 대표는 "AI 시티의 경쟁력은 개별 기술이 아니라 다양한 AI 서비스가 유기적으로 작동하는 플랫폼 생태계에서 나온다"며 "디토닉은 데이터와 AI를 연결해 다양한 기업과 기관이 참여하는 AI 시티 생태계를 구축하고, 천안시·아산시와 함께 AI 도시 모델을 구현해 나가겠다"고 말했다.
이번 AI 특화 시범도시 사업에는 총 6개 후보 도시가 지원했다. 이 가운데 디토닉이 참여한 천안시·아산시와 원주시가 최종 선정됐다.
천안시·아산시 사업에는 디토닉 외에 오케스트로, 업스테이지, 노타, 한국과학기술원(KAIST) 등이 참여한다. 원주시에서는 에스트래픽, 현대자동차, NHN클라우드 등이 컨소시엄을 구성했다.
dconnect@newspim.com