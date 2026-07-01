서울시교육청, '마음회복캠퍼스' 추진…학생 심리·정서 안전망 강화

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치유·체험·학습 통합 지원…위기학생 지속 지원

덕수고 부지에 조성, 민·관·학 연계 거버넌스 구축

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청은 교육감 취임 후 1호 결재 사업인 '마음회복캠퍼스 추진'을 통해 공교육 내 심리·정서 안전망 강화에 나선다고 1일 밝혔다.

이는 학생들의 일상 회복을 지원하고 학교를 보다 안전하고 따뜻한 공간으로 만들겠다는 교육청의 핵심 정책이다.

서울시교육청은 학생들이 지친 마음을 회복하고 배움의 즐거움을 되찾을 수 있도록 '마음회복캠퍼스'를 본격 추진한다. 해당 캠퍼스는 옛 덕수고 이전 부지에 조성되며 학생의 마음건강 증진과 학습 지속을 동시에 지원하는 통합형 교육 공간으로 운영될 예정이다.

용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

마음회복캠퍼스에는 가칭 마음치유학교, 마음성장체험교육원, 미래학교 등 3개 기관이 들어선다. 이들 기관은 각각 치유, 체험, 학습 분야에 특화된 기능을 바탕으로 유기적으로 협력해 학생 맞춤형 지원을 제공한다.

가칭 마음치유학교는 학교폭력 피해학생 등 심리·정서적 위기 상황에 놓인 중·고등학생을 대상으로 치유와 학습을 병행하는 교육기관으로 2028년 3월 개관을 목표로 추진된다. 학생의 복합적인 위기 요인을 고려한 맞춤형 프로그램을 통해 심리 회복과 학업 지속, 학교 적응을 지원할 계획이다.

가칭 마음성장체험교육원은 기존 덕수고 체육관을 리모델링해 2027년 9월 개관할 예정이며 신체 활동과 정서 성장을 결합한 체험형 교육을 제공한다. 미래학교는 학업중단 위기 학생을 위한 공립 대안교육 위탁기관으로 정규 교육과정과 진로·체험 프로그램을 통해 학습 지속과 미래 역량 강화를 지원한다.

서울시교육청은 캠퍼스 내 기관 간 협력뿐 아니라 지역사회와의 연계를 강화해 '학생 마음건강 증진 거버넌스' 구축에도 나선다. 이를 통해 가정, 학교, 지역사회, 전문기관이 함께 참여하는 통합 지원 체계를 마련하고 학생의 심리 안정부터 학교 복귀까지 전 과정을 체계적으로 지원할 방침이다.

또한 향후 마음치유학교 운영 성과를 바탕으로 서울형 공립 대안학교 설립 가능성도 검토해 공교육 내 심리·정서 지원 체계를 한층 강화할 계획이다.

정근식 서울시교육감은 "마음회복캠퍼스는 마음건강 위기학생들이 상처를 치유하며 배움을 지속할 수 있도록 돕는 따뜻한 회복의 공간"이라며 "치유와 학습을 동시 지원하는 통합 모델을 통해 서울의 모든 학생이 건강한 일상을 되찾을 수 있도록 촘촘한 공교육 학생 마음건강 안전망을 구축하겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com