DB손보, '교통·환경 챌린지 8기' 모집…사업화 자금 3000만원 지원

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = DB손해보험이 교통·환경 분야의 사회문제 해결을 위한 소셜벤처 발굴에 나선다.

DB손해보험은 환경재단과 함께 사회공헌사업인 '교통·환경 챌린지 8기' 참가 기업을 모집한다고 1일 밝혔다.

'교통·환경 챌린지'는 교통과 환경 분야의 혁신 기술을 보유한 설립 7년 미만 소셜벤처 창업기업을 발굴·육성하는 밸류업(Value-Up) 프로젝트다. 손해보험업과 연관성이 높은 교통안전과 환경 분야에서 사회문제 해결에 기여할 수 있는 기업을 지원하는 것이 목적이다.

DB손해보험 사옥. [사진=DB손해보험]

DB손해보험은 2019년 1기 출범 이후 현재까지 총 45개 기업을 육성했다. 이를 통해 신규 고용 156명 창출, 투자 유치 19건 등의 성과를 냈다. 향후에도 DB손해보험과의 비즈니스 연계 가능성을 모색하며 협업 체계를 강화할 계획이다.

이번 8기 모집을 통해 선발된 기업에는 사업화 자금 3000만원이 지원된다. 이와 함께 기업별 비즈니스·투자, 기업운영 분야 1대 1 코칭과 엑셀러레이팅 교육도 제공된다. 기업운영 분야에는 AX전략, 재무, 노무, 조직, 마케팅 등이 포함된다.

선발 기업은 성과 공유 컨퍼런스, 벤처캐피탈(VC) 및 1~7기 선후배 창업가와의 네트워킹 데이, 환경재단과의 협업 우선권 등 다양한 성장 지원 혜택도 받을 수 있다.

참가 신청은 오는 26일까지 DB손해보험 교통·환경 챌린지 홈페이지를 통해 온라인으로 접수할 수 있다.

교통·환경 챌린지는 DB손해보험이 주최하고 환경재단이 주관하며 환경부가 후원한다.

DB손해보험 관계자는 "교통과 환경 분야의 혁신적인 아이디어와 기술을 보유한 스타트업들이 지속적으로 성장할 수 있도록 실질적인 지원을 이어오고 있다"며 "이번 8기 모집을 통해 사회적 가치를 창출하고 지속가능한 미래를 함께 만들어갈 역량 있는 소셜벤처들의 많은 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.

yunyun@newspim.com