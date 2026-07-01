신한카드, 슈퍼SOL 런칭 이벤트…가입·결제 고객 혜택 강화

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한카드가 신한금융그룹 통합 금융 플랫폼 '신한 슈퍼SOL' 고객 확대를 위한 이벤트를 진행한다.

신한카드는 신한 SOL페이를 통해 신한 슈퍼SOL에 가입하고 이용하는 고객을 대상으로 포인트 적립과 경품 혜택을 제공하는 '신한 슈퍼SOL 런칭 이벤트'를 진행한다고 1일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한카드가 신한금융그룹 통합 금융 플랫폼 '신한 슈퍼SOL' 고객 확대를 위한 이벤트를 진행한다. [사진=신한카드] 2026.07.01 yunyun@newspim.com

오는 9월 말까지 신한 SOL페이 이벤트 페이지에서 신한 슈퍼SOL을 설치하고 신규 가입한 고객에게 5000 마이신한포인트를 적립해준다. 추첨을 통해 100명에게는 다이슨 슈퍼소닉r을 증정한다. 신한 슈퍼SOL의 웰컴패스를 통해 최대 1만5000포인트를 추가로 받을 수 있다.

신한 슈퍼SOL 결제 고객을 위한 혜택도 마련했다. 7월부터 9월까지 신한 슈퍼SOL에서 터치결제, 바코드결제, QR결제로 월 5000원 이상 결제하면 매달 선착순 10만명에게 2000포인트씩 제공한다. 3개월간 최대 6000포인트까지 적립할 수 있다.

제휴처 할인·적립 혜택도 제공한다. 오는 10월 31일까지 편의점 CU에서 'GET아이스아메리카노XL'를 신한 슈퍼SOL로 결제하면 500원 즉시 할인을 받을 수 있다. 7월 말까지는 메가MGC커피에서 1000원 이상 결제 시 500포인트, 다이소몰에서 3만원 이상 결제 시 1000포인트를 적립해준다.

오는 13일부터 31일까지는 해피오더에서 매일 오전 9시 30분부터 1만5000원 이상 결제한 고객 중 선착순 300명에게 2000원 즉시 할인 혜택을 제공한다.

신한 슈퍼SOL 결제 후 랜덤포인트를 적립받을 수 있는 '페이팡팡' 혜택도 7월 말까지 2배로 제공된다.

이벤트 관련 자세한 내용은 신한카드 홈페이지와 신한 SOL페이에서 확인할 수 있다.

yunyun@newspim.com