KB금융, AI·로봇 산업 지원 확대

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'로보컵 2026 인천' 후원

체험 프로그램·펀드 성과 소개

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB금융그룹이 세계 최대 로봇 대회를 후원하며 미래 기술 산업 지원에 나섰다.

KB금융은 메인 후원사로 참여하는 '로보컵(RoboCup) 2026 인천'이 오는 2일부터 6일까지 인천 송도컨벤시아에서 열린다고 1일 밝혔다.

[사진=KB금융그룹]

로보컵은 전 세계 연구자와 로봇공학 인재들이 참여하는 글로벌 AI·로봇 경연으로, 올해 대회에는 45개국에서 약 3000명의 선수단이 참가한다. 로봇 축구, 재난 구조, 가정 서비스, 산업 분야 등으로 구성되며, 다양한 환경에서 자율 로봇 기술을 겨루는 방식으로 진행된다.

행사 기간 동안 'Dream Together with KB'를 주제로 체험형 전시 공간을 운영한다. 관람객들은 AI 안내 로봇, 인터랙티브 축구 체험 등 다양한 프로그램을 통해 최신 기술을 직접 경험할 수 있다.

또한 플래그십 부스에서는 AI와 로보틱스 등 혁신 기업 지원 사례를 소개한다. 1600억원 규모의 딥테크 스케일업 펀드와 국민성장펀드 투자 프로젝트, 1조원 규모 인프라 펀드 등 생산적 금융 성과를 집중적으로 선보일 예정이다.

가족 단위 방문객을 위한 공간도 마련된다. 경기장을 조망할 수 있는 '패밀리 라운지'를 운영해 관람과 휴식을 동시에 제공한다.

이와 함께 KB금융은 한국로봇산업진흥원이 주관하는 '휴머노이드 로봇 챌린지' 후원에도 참여한다. 해당 프로그램은 산업 현장을 모사한 미션 수행을 통해 로봇 기술의 실용성과 인재 육성을 동시에 추진하는 대회다.

peterbreak22@newspim.com