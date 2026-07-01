贝莱德下调韩国等新兴市场股票评级 警示AI投资集中风险

纽斯频通讯社首尔7月1日电 全球知名资产管理公司贝莱德在年中全球投资展望报告中，下调对新兴市场股票的投资评级，同时维持对美国股市的"超配"观点，并上调对欧元区国债和新兴市场本币债券的配置建议。

资料图。【图片=百度】

贝莱德投资研究院（BII）在报告中将未来6至12个月新兴市场股票的投资评级由"适度超配（Overweight）"下调至"中性（Neutral）"。

报告认为，韩国和台湾地区等市场AI相关企业权重较高，市场上涨主要由少数大型科技企业推动。其中，台湾市场主要受台积电（TSMC）带动，韩国市场则主要由三星电子和SK海力士等企业支撑，对特定产业及产业链的依赖程度较高。

贝莱德表示，当多个市场集中于同一人工智能产业链时，地域分散配置难以有效降低集中风险，因此下调了广泛新兴市场股票的投资评级。

不过，贝莱德表示，这并不意味着看空人工智能长期发展前景。随着人工智能基础设施建设持续推进，相关地区仍存在投资机会，并将拉丁美洲列为具有潜力的投资区域之一。

与此同时，贝莱德继续维持美国股市"超配"评级。报告表示，希望通过美国科技股把握人工智能领域更广泛的投资机会。虽然人工智能产业最终的领先者仍存在不确定性，但多数赢家可能来自美国。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社