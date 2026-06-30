[인사] 한국관광공사

◇ 보직부여
▲ 국제관광본부장 정석인
◇ 1급 승진
▲ AI인프라센터장 김도현 ▲ 도쿄지사 일본지역센터장 정근희 ▲ 타이베이지사장 호수영
◇ 2급 승진
▲ 감사팀장 이재훈 ▲ 중국팀장 이홍근 ▲ 지역균형관광팀장 이경진 ▲ 관광기업육성팀장 문지영 ▲ 경영지원팀장 김대원 ▲ 국민관광전략팀장 박혜미
◇ 전보 및 보직변경
[실장급]
▲ 기획조정실장 마정민 ▲ 경영지원실장 주상건 ▲ 코리아MICE뷰로실장 홍현선 ▲ 관광AI데이터실장 도현지
[팀장급]
▲ ESG경영팀장 박경희 ▲ 평가분석팀장 정지만 ▲ 구미대양주팀장 이지은 ▲ 의료웰니스팀장 문소연 ▲ 관광산업전략팀장 박진호 ▲ 경영지원팀장 김대원 ▲ 국민관광전략팀장 박혜미 ▲ 열린관광콘텐츠팀장 정용안 ▲ 홍보팀장 이동석 ▲ 관광기업육성팀장 문지영 ▲ 인사팀장 이종화 ▲ 컨벤션팀장 윤영남 ▲ 해외디지털마케팅팀장 양난영 ▲ 지역콘텐츠육성팀장 이근희 ▲ 관광데이터서비스팀장 전승훈 ▲ 관광컨설팅팀장 박소영 ▲ 관광AX기획팀 파트장 김병수 ▲ 한국방문의해추진준비단 TF 팀장 김한규
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