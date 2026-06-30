영등위 60주년 "영화 등급 분류도 이제 AI 시대"

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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 영상물등급위원회가 30일 부산 그랜드 조선호텔에서 창립 60주년 특별 포럼 '규제를 넘어 산업으로'를 개최하고, 인공지능(AI)이 콘텐츠를 먼저 분석하고 인간 전문가가 최종 판단하는 'AI-인간 지능(NI) 협업 모델'을 미래 등급 분류의 새로운 방향으로 제시했다.

영상물등급위원회는 30일 창립 60주년 특별 포럼 '규제를 넘어 산업으로'를 성료했다. [사진=영등위]

이날 포럼에서는 OTT 자체 등급 분류 제도의 성과를 바탕으로 AI 기반 등급 분류 체계와 인간 전문가의 협업 모델, 영등위의 미래 역할이 논의됐다. 미국 AI 전문기업 스피어렉스는 영상의 맥락을 분석해 등급 분류를 지원하는 AI 기술을 시연해 주목을 받았다.

김병재 위원장은 "영등위 60년 역사에서 가장 큰 혁신은 OTT 자체 등급 분류 제도 도입이었다"며 "앞으로 등급 분류의 새로운 변화는 AI 기반 등급 분류가 될 것"이라고 밝혔다.

박세진 한양대 교수는 "AI는 대량의 영상물에서 유해 요소를 신속하게 탐지하고, 인간은 콘텐츠의 맥락과 사회적 가치 판단을 담당하는 역할을 수행해야 한다"며 'AI-NI 협업 모델'의 필요성을 설명했다.

이성민 한국방송통신대 교수는 OTT 자체 등급 분류 제도에 대해 "산업 변화에 부합하는 성공적인 제도 전환이었다"며 사후 조치 비율이 1% 미만 수준을 유지하고 있다고 평가했다.

종합 토론에서 전문가들은 "영등위가 AI 기반 사후 관리와 이용자 보호 기능을 강화하는 미래형 전문 기관으로 역할을 확대해야 한다"고 제시했다.

fineview@newspim.com