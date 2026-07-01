예별손보 매각 본입찰 4파전…흥국·OK·JC플라워·한투 참여

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5개사 실사 후 4개사 최종인수제안서 제출

교보생명은 최종 불참…한투 단독 구도서 경쟁입찰 성립

예보, 7월 중 우선협상대상자 선정 예정

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 예금보험공사가 추진 중인 예별손해보험(옛MG손해보험) 공개매각 본입찰에 흥국화재와 OK금융그룹, JC플라워, 한국투자금융지주 등 4곳이 참여한 것으로 알려졌다.

지난 4월 한국투자금융지주만 참여해 유효 경쟁이 성립되지 않았던 첫 본입찰과 달리, 이번에는 복수 원매자가 뛰어들면서 매각 작업이 다시 속도를 낼 수 있을지 주목된다.

[사진 = 뉴스핌DB] = 사진은 서울 강남구 MG손해보험 본사. @newspim.com

예금보험공사는 30일 예별손해보험 공개매각을 위한 재공고입찰을 마감한 결과, 실사에 참여한 5개사 가운데 4개사가 최종인수제안서를 제출했다고 밝혔다.

업계에서는 흥국화재, OK금융그룹, JC플라워, 한국투자금융지주가 최종 입찰에 참여했다고 알려졌다. 앞서 인수 후보로 거론됐던 교보생명은 최종적으로 입찰에 참여하지 않았다.

예보는 제출된 제안서를 바탕으로 법령상 인수 요건에 대한 사전심사와 자금지원요청액 평가, 계약이행능력평가 등을 진행할 예정이다. 이후 적격성을 충족하는 입찰자를 대상으로 7월 중 우선협상대상자를 선정하고 배타적 협상기간을 부여할 계획이다.

예별손보는 옛 MG손해보험이다. MG손보는 2022년 부실금융기관으로 지정된 이후 여러 차례 매각이 추진됐지만 성사되지 못했다. 지난해에는 메리츠화재가 우선협상대상자로 선정됐으나 최종 인수까지 이어지지 않았고, 지난 4월 진행된 본입찰은 한국투자금융지주 단독 참여로 유효 경쟁 요건을 충족하지 못해 무산됐다.

이번 재공고입찰은 예별손보 매각의 사실상 마지막 시도다. 예금보험공사 관계자는 "지난해 MG손보 노조와 협의를 거쳐 올해 예별손보 매각을 마지막으로 추진하고 있다"며 "이번에도 매각이 불발될 경우 예별손보가 보유한 보험계약은 삼성화재, 메리츠화재, DB손해보험, KB손해보험, 현대해상 등 5개 손해보험사로 이전될 예정"이라고 말했다.

yunyun@newspim.com