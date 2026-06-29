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한투만 바라보던 보험사 M&A…신한·기업은행 등 가세로 새 국면

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  • 보험사 M&A 시장이 29일 신한금융과 기업은행 참전으로 달아올랐다
  • 롯데손보는 한투·신한 경쟁 구도로, 예별손보는 후보군이 넓어졌다
  • 가격과 증자 부담이 변수지만 매각 성사 기대감은 커졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

롯데손보에 신한·한투 검토…예별손보엔 기업은행·OK금융 등 참전
원매자 늘며 매각 무산 우려 완화…가격·자본확충 부담은 변수

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 보험사 인수합병(M&A) 시장이 다시 달아오르고 있다. 지난 3월까지만 해도 롯데손해보험, 예별손해보험, KDB생명 등 매물이 쌓여 있었지만 실제 인수 의지를 보인 곳은 한국투자금융지주 정도에 그치면서 매각 성사 가능성에 의문이 컸다.

하지만 최근 신한금융지주가 롯데손보 인수를 검토하고, 기업은행이 예별손보 인수전에 뛰어들면서 분위기가 달라지고 있다. 한투금융지주 중심이던 원매자 구도가 신한금융, 기업은행, OK금융그룹 등으로 넓어지면서 그동안 지지부진했던 보험사 매각 작업도 새 국면을 맞았다는 평가다.

[사진=롯데손해보험]

29일 금융권에 따르면 롯데손보 매각전에는 한투금융지주와 신한금융이 유력 후보로 거론되고 있다. 롯데손보 최대주주인 JKL파트너스는 공개 매각을 앞두고 복수의 금융그룹과 접촉하고 있으며, 한투금융지주는 인수의향서(LOI)를 제출한 것으로 알려졌다.

신한금융은 그룹 내 취약한 손해보험 포트폴리오를 보완하기 위해 롯데손보 인수 가능성을 들여다보고 있는 것으로 전해졌다.

신한금융 입장에서 롯데손보는 손보업 강화의 현실적인 대안으로 꼽힌다. 신한금융은 은행, 카드, 증권, 생명보험 등 주요 금융 계열사가 업권 내 상위권을 차지하고 있지만 손보 부문은 신한EZ손보에 그쳐 체급이 작다. 신한EZ손보는 디지털 손보사로 출범했지만 적자가 이어지고 있어 그룹 내 '약한 고리'로 지목돼 왔다.

롯데손보를 인수할 경우 신한금융은 단숨에 중형 손보사를 확보할 수 있다. 신한금융이 과거 오렌지라이프를 인수한 뒤 신한생명과 통합해 신한라이프를 출범시키며 생보 부문을 키운 것처럼, 롯데손보 인수를 통해 손보 포트폴리오를 보완할 수 있다는 분석이다.

예별손보 인수전도 달라졌다. 예별손보는 부실 금융기관으로 지정된 MG손보 정리를 위해 예금보험공사가 설립한 가교보험사다. 앞선 매각 과정에서는 한투금융지주만 본입찰에 참여하면서 유효 경쟁이 성립되지 못했지만, 재매각 과정에서는 기업은행과 OK금융그룹, 흥국화재, 교보생명 등이 후보군으로 거론되고 있다.

특히 기업은행의 참전은 보험사 M&A 시장의 분위기 변화를 보여주는 대목이다. 기업은행은 증권, 자산운용, 캐피털, 저축은행 등을 계열사로 두고 있지만 손해보험사는 보유하고 있지 않다. 예별손보는 부실 보험사라는 부담이 있지만 손보 라이선스를 비교적 낮은 가격에 확보할 수 있는 매물이라는 점에서 비은행 사업 확대를 원하는 기업은행에 전략적 의미가 있다.

[사진 = 뉴스핌DB] = 사진은 서울 강남구 MG손해보험 본사. @newspim.com

OK금융그룹도 예별손보 인수전의 변수로 꼽힌다. OK금융은 저축은행을 중심으로 성장해 왔지만 종합금융그룹 전환을 위해 증권사 인수전과 금융지주 지분 투자 등으로 보폭을 넓혀왔다. 손보사 인수에 성공하면 보험 라이선스를 확보하며 사업 포트폴리오를 확장할 수 있다.

KDB생명 매각에도 복수 후보가 관심을 보이고 있다. 산업은행이 매각 전 자본 확충 가능성을 시사하면서 과거보다 매물 매력도가 높아졌다는 평가가 나온다. 다만 생보사 특성상 장기 부채와 자본 부담이 변수로 남아 있어 인수 후보들이 최종적으로 어떤 판단을 내릴지는 지켜봐야 한다.

보험사 M&A 시장 분위기가 달라진 배경에는 금융그룹들의 포트폴리오 보완 필요성이 있다. 신한금융은 손보 부문 강화, 기업은행은 비은행 계열 확대와 중소기업 특화 보험 시너지, OK금융은 종합금융그룹 전환이라는 과제를 안고 있다. 한투금융지주 역시 증권·운용 중심의 사업구조에 보험을 더해 종합금융그룹으로 체급을 키우려는 전략을 갖고 있다.

매각 성사 기대감도 커지고 있다. 지난 3월까지만 해도 보험사 매각전은 매물이 많아도 진성 원매자가 부족하다는 평가가 우세했다. 롯데손보는 자본 적정성 이슈와 추가 증자 부담, 예별손보는 정상화 비용 부담, KDB생명은 장기 부채와 고금리 확정형 상품 부담이 각각 걸림돌로 지적됐다.

그러나 최근 원매자 후보군이 넓어지면서 매각 무산 우려는 다소 완화되는 분위기다. 롯데손보는 한투금융과 신한금융이 동시에 검토하는 구도가 형성됐고, 예별손보는 한투 단독 구도에서 기업은행과 OK금융 등으로 후보군이 확대됐다. 예별손보의 경우 예보가 인수자에게 최대 1조2000억원 규모의 자금을 지원할 가능성이 거론되는 점도 매각 기대감을 키우는 요인이다.

다만 실제 거래 성사까지는 가격과 자본 확충 부담이 관건이다. 롯데손보는 인수 가격뿐 아니라 인수 후 유상증자 부담이 변수로 남아 있다. 예별손보 역시 예보 지원금 규모와 별개로 경영 정상화 비용과 고용 승계 문제가 남아 있다. KDB생명도 산업은행의 자본 확충 규모와 향후 수익성 개선 가능성이 인수 후보들의 판단을 좌우할 전망이다.

보험업계 관계자는 "몇 달 전만 해도 보험사 매각전은 매물이 많은 데 비해 실제 움직이는 원매자가 많지 않아 매각 성사에 대한 기대감이 낮았다"며 "최근에는 손보 라이선스 확보나 비은행 포트폴리오 보완이 필요한 금융그룹들이 잇따라 검토에 나서면서 일부 매물의 거래 성사 기대감이 살아나는 분위기"라고 말했다.

 

yunyun@newspim.com

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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41
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"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. ◆ 이란 외무, 호르무즈 배타적 통제권 주장… 트럼프 위협 일축 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 28일 이라크 바그다드에서 열린 이라크 외무장관과의 공동 기자회견에서 호르무즈 해협에 대한 배타적이고 전면적인 통제권이 자국에 있다고 주장하며, 미국의 어떤 위협에도 굴하지 않을 것이라고 밝혔다. 워싱턴포스트 등에 따르면 아라그치 장관은 "호르무즈 해협의 관리와 해상 교통의 완전한 복구는 이란의 관할(책임) 하에 있다"며 "다른 어떤 국가나 단체도 이 문제에 대한 책임이나 권한을 갖고 있지 않다"고 강조했다.  이어 "기존 합의와 상충되는 개입이나 새로운 체제를 만들려는 시도는 상황을 더 복잡하게 만들고, 해협의 정상화 복귀를 지연시키는 한편 긴장을 고조시킬 뿐"이라고 말했다 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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