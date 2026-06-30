박완수 경남지사 "국가유공자 지원 확대…의료·주거환경 개선"

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함안 새롬재활요양병원 방문 국가유공자 위문

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 호국보훈의 달을 맞아 의료 지원과 주거환경 개선 등 국가유공자 지원 확대에 나섰다.

도는 박완수 경남지사가 30일 함안 새롬재활요양병원을 찾아 입원 중인 국가유공자를 위문하고 참전유공자 주거환경 개선사업 현장을 점검했다고 밝혔다.

박완수 경남지사가 30일 호국보훈의 달을 맞아 함안 새롬재활요양병원을 찾아 입원 중인 국가유공자를 위문하고 있다.[사진=경남도] 2026.06.30

박 지사는 병원을 방문해 입원 환자들의 건강 상태를 살피고 위문품을 전달했다. 경남에는 보훈부 위탁병원 80여 곳이 운영되고 있으며 보훈병원 이용이 어려운 지역의 의료 접근성을 보완하고 있다.

새롬재활요양병원에는 도내 국가유공자 41명이 입원해 있으며 상이유공자와 고엽제 후유증 환자 등은 진료비 전액을 지원받고 있다. 참전유공자도 진료비 감면 혜택을 받고 있다.

이어 박 지사는 함안 지역 6·25 참전유공자 주거환경 개선사업 현장을 찾아 도배 작업에 참여하고 생활 여건을 점검했다. 대상자에게 생필품을 전달하고 현장 의견도 청취했다.

도는 경남개발공사, 보훈단체와 협약을 맺고 매년 2~3명을 선정해 가구당 최대 800만 원을 지원하는 주거환경 개선사업을 추진하고 있다. 올해는 함안 지역 유공자를 시작으로 추가 지원을 이어갈 계획이다.

도는 의료 지원과 주거 개선을 병행해 국가유공자 예우를 강화하고 보훈문화 확산을 추진한다는 방침이다.

news2349@newspim.com