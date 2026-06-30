[핌in현장] 키비츠, AOMG 첫 걸크루로 데뷔…"아이코닉한 그룹이 목표"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = AOMG 첫 '걸크루' 키비츠가 당찬 포부로 가요계에 정식 데뷔했다.

키비츠는 30일 서울 서대문구에 위치한 예스24 원더로크홀에서 데뷔 EP '옥시_젠(OXY_GEN)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "'걸크루'를 떠올리면 저희가 떠오를 수 있게끔 새로운 흐름을 만들고 싶다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = AOMG 첫 걸크루 키비츠. [사진=AOMG] 2026.06.30 alice09@newspim.com

키비츠는 AOMG가 창사 이래 최초로 론칭하는 걸크루다. 유이, 강예슬, 엄지원, 손주원, 김유나까지 5인조 구성이다. 이들은 AOMG 2.0 리브랜딩 '메이크 잇 뉴(Make It New)' 프로젝트의 차세대 주자로 나섰다.

타이틀곡 '옥시(OXY)'는 키비츠의 강렬한 포부를 응축한 곡이다. 다양한 힙합 사운드가 폭발 직전까지 몰아치며 팀만의 자신감 넘치는 애티튜드를 전한다.

이날 손주원은 "굉장히 떨린다. 정식 데뷔인 만큼 너무 설레고 긴장된다. 이 무대에 서기까지 많은 노력을 했다"고 데뷔 소감을 밝혔다. 이어 "키비츠에게 '지금 이 순간 우리를 놓치치 마'라는 슬로건이 있는데 저희를 앞으로 제대로 보여드리겠다"는 포부를 드러냈다.

손주원은 팀명에 대해 "키비츠는 새로운 흐름을 만드는 열쇠가 되고 싶은 크루로, '신을 일궈낼 한 수를 던진다'라는 의미를 담았다"라고 소개했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 키비츠의 음원 프리뷰 영상. [사진=AOMG] 2026.06.30 alice09@newspim.com

강예슬은 "저희가 던질 '한 수'라는 것은 음악성과 아티스틱함, 그리고 비주얼"이라고 강조했다.

데뷔 EP '옥시_젠'은 새로운 새대로서 끊임없이 움직이고 부딪히며 자신들만의 흐름을 만들어가는 키비츠를 상징한다. 서브컬처와 언더그라운드 문화를 바탕으로 자신들만의 예측 불가능한 움직임과 스타일을 만들고자 하는 포부를 담아냈다.

이에 엄지원은 "결과보다는 과정이 많이 담긴 앨범"이라며 "쌓아온 압박과 노력도 있고 끝까지 행하겠다는 의지도 있다. 완벽하지 않아도 앞으로 나아가는 키비츠의 모습을 담아냈다"고 설명했다.

손주원은 "프로듀서님이 따로 계셨지만 멤버들이 전체 함께 만들어가는 앨범이었다. 저희 이야기를 듣고 그걸 바탕으로 만들어주셔서 진심을 담아 부를 수 있었다"고 부연했다.

키비츠는 스스로를 '걸그룹'이 아닌 '걸크루'로 표현하고 있다. 김유나는 걸크루의 정체성에 대해 "애티튜드에서 시작되는 거라고 생각한다"라며 "서브 컬처와 언더그라운드의 무드를 DNA 삼아 예측할 수 없는 음악 스타일을 보여드리는 것이 걸크루의 정체성이 아닐까 싶다"라고 말했다.

특히 유이는 "멤버 각각이 뚜렷한 색깔도 갖고 있고, 누군가가 대체할 수 없는 매력을 가지고 있다는 점이 차별점"이라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = AOMG 첫 걸크루 키비츠. [사진=AOMG] 2026.06.30 alice09@newspim.com

또한 "모든 멤버들이 하나의 퍼즐 같은 느낌이다. 다섯 명 중 누구 하나가 빠지면 절대 안 되는 팀으로, 서로 자신들의 매력에 대한 이해도가 높다는 점이 차별화 포인트"라고 자신감을 드러냈다.

키비츠가 속한 AOMG는 박재범이 설립해 힙합을 대표하는 소속사로 이목을 끌기도 했다. 그렇기에 이들 역시 힙합 색이 짙은 걸크루이기도 하다. 이에 유나는 "힙합을 대표하는 회사 소속인 만큼 그에 대한 부담감과 책임감이 있어야 한다고 생각하는데 그런 것들이 좋은 영향으로 남았다"고 답했다.

강예슬은 "힙합에 대한 마음가짐과 문화에 대한 이해를 물려받았다"라면서 "다섯 명의 여자 아이들이 똑같은 목표를 통해서 나아가는데 음악뿐만 아니라 여러 지점들도 같이 추구해나가는 게 저희만의 차별화"라고 부연했다.

데뷔 앨범부터 자작곡을 수록하며 뛰어난 음악적 역량을 드러낸 이들은 앞으로의 포부도 밝혔다. 키비츠는 "앞으로도 멤버들의 참여 비중을 늘려서 언젠가는 멤버 전원이 프로듀싱에 참여하는 게 목표"라며 "또한 아이코닉해지고 싶은 마음이 크다. 누군가의 목표가 됐으면 좋겠다. 키비츠만의 색깔이 뚜렸했으면 좋겠고, 음악 방송 1위도 하고 싶다"고 포부를 밝혔다.

이날 오후 6시에 발매되는 키비츠의 데뷔 EP '옥시_젠'에는 타이틀곡 '옥시'와 선공개곡 '키 비츠(Key beats)'를 비롯해 '캐치 마이 브레스(Catch My Breath)', '서브_제로(SUB_ZERO)', '석 잇 업(SUCK IT UP)'까지 총 5곡이 수록됐다.

alice09@newspim.com