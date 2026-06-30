전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.30 (화)
KYD 디데이
문화·연예 문화·연예일반

속보

더보기

[핌in현장] 키비츠, AOMG 첫 걸크루로 데뷔…"아이코닉한 그룹이 목표"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 키비츠가 30일 데뷔 EP '옥시_젠' 쇼케이스를 열고 AOMG 첫 걸크루로 가요계에 정식 데뷔했다.
  • 서브컬처·언더그라운드 문화를 바탕으로 힙합 색 짙은 음악과 비주얼로 새로운 흐름을 만드는 '걸크루' 정체성을 강조했다.
  • 멤버 전원 프로듀싱 참여와 아이코닉한 팀으로 성장, 음악 방송 1위 달성을 목표로 포부를 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = AOMG 첫 '걸크루' 키비츠가 당찬 포부로 가요계에 정식 데뷔했다.

키비츠는 30일 서울 서대문구에 위치한 예스24 원더로크홀에서 데뷔 EP '옥시_젠(OXY_GEN)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "'걸크루'를 떠올리면 저희가 떠오를 수 있게끔 새로운 흐름을 만들고 싶다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = AOMG 첫 걸크루 키비츠. [사진=AOMG] 2026.06.30 alice09@newspim.com

키비츠는 AOMG가 창사 이래 최초로 론칭하는 걸크루다. 유이, 강예슬, 엄지원, 손주원, 김유나까지 5인조 구성이다. 이들은 AOMG 2.0 리브랜딩 '메이크 잇 뉴(Make It New)' 프로젝트의 차세대 주자로 나섰다.

타이틀곡 '옥시(OXY)'는 키비츠의 강렬한 포부를 응축한 곡이다. 다양한 힙합 사운드가 폭발 직전까지 몰아치며 팀만의 자신감 넘치는 애티튜드를 전한다.

이날 손주원은 "굉장히 떨린다. 정식 데뷔인 만큼 너무 설레고 긴장된다. 이 무대에 서기까지 많은 노력을 했다"고 데뷔 소감을 밝혔다. 이어 "키비츠에게 '지금 이 순간 우리를 놓치치 마'라는 슬로건이 있는데 저희를 앞으로 제대로 보여드리겠다"는 포부를 드러냈다.

손주원은 팀명에 대해 "키비츠는 새로운 흐름을 만드는 열쇠가 되고 싶은 크루로, '신을 일궈낼 한 수를 던진다'라는 의미를 담았다"라고 소개했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 키비츠의 음원 프리뷰 영상. [사진=AOMG] 2026.06.30 alice09@newspim.com

강예슬은 "저희가 던질 '한 수'라는 것은 음악성과 아티스틱함, 그리고 비주얼"이라고 강조했다.

데뷔 EP '옥시_젠'은 새로운 새대로서 끊임없이 움직이고 부딪히며 자신들만의 흐름을 만들어가는 키비츠를 상징한다. 서브컬처와 언더그라운드 문화를 바탕으로 자신들만의 예측 불가능한 움직임과 스타일을 만들고자 하는 포부를 담아냈다.

이에 엄지원은 "결과보다는 과정이 많이 담긴 앨범"이라며 "쌓아온 압박과 노력도 있고 끝까지 행하겠다는 의지도 있다. 완벽하지 않아도 앞으로 나아가는 키비츠의 모습을 담아냈다"고 설명했다.

손주원은 "프로듀서님이 따로 계셨지만 멤버들이 전체 함께 만들어가는 앨범이었다. 저희 이야기를 듣고 그걸 바탕으로 만들어주셔서 진심을 담아 부를 수 있었다"고 부연했다.

키비츠는 스스로를 '걸그룹'이 아닌 '걸크루'로 표현하고 있다. 김유나는 걸크루의 정체성에 대해 "애티튜드에서 시작되는 거라고 생각한다"라며 "서브 컬처와 언더그라운드의 무드를 DNA 삼아 예측할 수 없는 음악 스타일을 보여드리는 것이 걸크루의 정체성이 아닐까 싶다"라고 말했다.

특히 유이는 "멤버 각각이 뚜렷한 색깔도 갖고 있고, 누군가가 대체할 수 없는 매력을 가지고 있다는 점이 차별점"이라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = AOMG 첫 걸크루 키비츠. [사진=AOMG] 2026.06.30 alice09@newspim.com

또한 "모든 멤버들이 하나의 퍼즐 같은 느낌이다. 다섯 명 중 누구 하나가 빠지면 절대 안 되는 팀으로, 서로 자신들의 매력에 대한 이해도가 높다는 점이 차별화 포인트"라고 자신감을 드러냈다.

키비츠가 속한 AOMG는 박재범이 설립해 힙합을 대표하는 소속사로 이목을 끌기도 했다. 그렇기에 이들 역시 힙합 색이 짙은 걸크루이기도 하다. 이에 유나는 "힙합을 대표하는 회사 소속인 만큼 그에 대한 부담감과 책임감이 있어야 한다고 생각하는데 그런 것들이 좋은 영향으로 남았다"고 답했다.

강예슬은 "힙합에 대한 마음가짐과 문화에 대한 이해를 물려받았다"라면서 "다섯 명의 여자 아이들이 똑같은 목표를 통해서 나아가는데 음악뿐만 아니라 여러 지점들도 같이 추구해나가는 게 저희만의 차별화"라고 부연했다.

데뷔 앨범부터 자작곡을 수록하며 뛰어난 음악적 역량을 드러낸 이들은 앞으로의 포부도 밝혔다. 키비츠는 "앞으로도 멤버들의 참여 비중을 늘려서 언젠가는 멤버 전원이 프로듀싱에 참여하는 게 목표"라며 "또한 아이코닉해지고 싶은 마음이 크다. 누군가의 목표가 됐으면 좋겠다. 키비츠만의 색깔이 뚜렸했으면 좋겠고, 음악 방송 1위도 하고 싶다"고 포부를 밝혔다.

이날 오후 6시에 발매되는 키비츠의 데뷔 EP '옥시_젠'에는 타이틀곡 '옥시'와 선공개곡 '키 비츠(Key beats)'를 비롯해 '캐치 마이 브레스(Catch My Breath)', '서브_제로(SUB_ZERO)', '석 잇 업(SUCK IT UP)'까지 총 5곡이 수록됐다.

alice09@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
국회, 한성숙 청문보고서 채택 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 한성숙 국무총리 후보자에 대한 국회 인사청문 심사경과보고서가 30일 더불어민주당 주도로 채택됐다. 국민의힘은 회의에 불참했다. 국회 국무총리 임명동의에 관한 인사청문특별위원회는 이날 오전 제5차 회의를 열고 한 후보자 임명동의안 심사경과보고서 채택의 건을 의결했다. [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 26일 오전 서울 여의도 국회에서 한성숙 국무총리 후보자의 인사청문회가 열리고 있다. 2026.06.26 kunjoo@newspim.com 백혜련 위원장은 "전날까지가 청문보고서 채택 마감일이었다"며 "계속해서 국민의힘 의원님들을 설득하고 함께 합의 채택하기를 요청드렸지만 오늘 이 자리까지도 오시지 않았다"고 말했다. 특위는 보고서 종합의견 일부 문구를 수정한 뒤 한 후보자 임명동의안 심사경과보고서를 채택했다. 보고서에는 한 후보자가 국무총리로서 적합하다는 다수 의견과 함께, 국민의힘이 청문 과정에서 제기한 부적격 의견도 함께 담겼다. 한 후보자 임명동의안은 이날 오후 본회의 표결 절차를 밟을 전망이다. 국무총리 임명동의안은 본회의에서 재적의원 과반 출석과 출석의원 과반 찬성으로 의결된다. 민주당이 과반 의석을 확보하고 있는 만큼 국민의힘이 표결에 불참하거나 반대표를 던지더라도 인준안 처리는 가능한 구조다. oneway@newspim.com 2026-06-30 11:58
사진
골드만삭스 "금 랠리 안 끝났다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 최근 4개월간 부진했던 금 가격이 올해 랠리의 종료를 의미하는 것은 아니라는 분석이 나왔다. 골드만삭스 원자재 리서치 공동 헤드 사만다 다트는 지난 주말 보고서에서 "금은 아직 끝나지 않았다(Gold is not done)"고 주장했다. 다트와 연구팀은 금이 2022년 이후 123% 상승했다는 점을 짚으면서 "구조적 요인과 향후 경기순환적 요인 모두에 힘입어 추가 상승 여력이 있다고 본다"고 설명했다. 금 선물 가격 1년 추이 [AI 일러스트=권지언 기자] ◆ "2026년 말 온스당 4,900달러"…중앙은행 자산 다변화가 핵심 동력 연초 대비 금 가격은 6% 이상 하락한 상태로, 지난 1월 말 사상 최고치를 기록한 이후 조정이 이어지고 있다. 다트는 "구조적으로는 2022년 러시아 외환보유액 동결 이후 이어지고 있는 신흥국(EM) 중앙은행의 자산 다변화가 2026년 말 금 가격 전망치 4,900달러/온스의 근간"이라고 말했다. 연구팀은 또 세계금협회(World Gold Council) 조사에서 올해 2~5월 사이 조사 대상 중앙은행 76곳 중 45%가 향후 12개월 내 금 보유량을 늘릴 계획이라고 응답했다며, 이는 사상 최고 수준이라고 덧붙였다. ◆ 단기 변수는 매파적 연준…ETF 수요는 점진적 회복 전망 다만 경기순환적 측면에서는 단기 역풍도 존재한다. 매파적인 연준 기조가 통화가치 희석(디베이스먼트) 우려를 잠재우고 있는 데다, 시장이 인플레이션 우려 속에 올해 연준의 금리 인상 가능성을 가격에 반영하면서 금리에 민감한 상장지수펀드(ETF) 수요가 압박받고 있다는 설명이다. 다트는 "이러한 역풍은 시간이 지나며 적어도 부분적으로는 반전될 것으로 본다"고 밝혔다. 연구팀은 ETF 포지션이 점차 늘어날 것으로 예상했는데, 이는 연준이 올해는 금리를 동결하고 인하 사이클은 내년 하반기로 미룰 것이라는 골드만삭스 이코노미스트들의 전망과도 일치한다. 다트는 "중기적으로는 서구권의 재정 건전성 우려를 포함한 거시적 변화가 결국 민간 부문의 금 분산투자를 가속화하면서, 금 가격 전망 리스크는 여전히 상방으로 기울어져 있다"고 강조했다. 귀금속 가격은 지난 2월 말 이란 전쟁 발발 이후 급락세를 보이며 금값은 약 24% 떨어졌다. 유가 상승에 따른 인플레이션 지표 악화로 매도세는 더욱 가팔라졌다. 원유 가격이 일부 후퇴했음에도 불구하고, 끈질긴 인플레이션과 견조한 노동시장이 연준으로 하여금 금리를 더 오래 동결하거나 연내 추가 인상에 나서게 할 수 있다는 우려가 투자자들 사이에서 커지고 있다. kwonjiun@newspim.com 2026-06-30 11:21

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동