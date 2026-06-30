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BTS '아리랑', 글로벌 스트리밍 38억회…미국서 81만장 판매고

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AI 핵심 요약

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  • 방탄소년단이 30일 5집 아리랑으로 8주간 38억 스트리밍을 기록했다
  • 구보 포함 전체 음원은 53억회를 넘으며 글로벌 최정상 위상을 입증했다
  • 미국 음반 81만장 1위에 팬층 지표도 역대 최고를 경신했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 레이블 소속 방탄소년단(BTS)이 3년 9개월 만에 선보인 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'이 세계적인 팝스타들을 뛰어넘는 스트리밍 성과를 기록했다.

30일 글로벌 음악 데이터 기업 루미네이트에 따르면, 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑'은 발매일인 3월 20일부터 5월 14일까지 8주간 스포티파이, 애플뮤직, 유튜브 뮤직 등 주요 글로벌 음원 플랫폼에서 총 38억 회의 스트리밍을 기록했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단. [사진=빅히트뮤직] 2026.04.15 alice09@newspim.com

같은 기간 방탄소년단의 월드투어로 기존 발매 앨범(구보)에 대한 관심 역시 크게 증가하면서 방탄소년단 전체 음원의 글로벌 스트리밍 수는 총 53억 회를 넘었다.

이는 최근 발매된 글로벌 팝스타들의 앨범이 기록한 스트리밍 수치를 크게 웃도는 성과로, 방탄소년단이 글로벌 최정상 아티스트로서의 위상을 다시 한번 입증한 것으로 평가된다.

또 같은 기간 방탄소년단 전체 앨범의 대륙별 스트리밍 비중은 중남미 27%, 동북아시아 17%, 북미 14%, 동남아시아 13%, 유럽 12% 등으로 집계됐다.

이를 통해 특정 권역에 집중되지 않고 전 세계 주요 시장 전반에서 고르게 소비된 것으로 나타났다.

앞서 스포티파이에서 타이틀곡 '스윔(SWIM)'은 누적 재생 수 5억 회(5월 26일 기준)를 돌파했다. 스포티파이에서 올해 전 세계에서 발표된 곡 가운데 처음으로 5억 스트리밍을 달성했다.

앨범에 수록된 14개 트랙 전곡 모두 각각 1억 스트리밍을 넘겼다. 이 가운데 '바디 투 바디(Body to Body)'와 '훌리건(Hooligan)'은 각각 5월 13일과 26일 기준 2억 스트리밍을 돌파해 앨범 전반에 걸쳐 고르게 인기를 모았다.

실물 음반 판매 강세도 이어졌다. 루미네이트 데이터 분석 결과 같은 기간 방탄소년단 전체 앨범의 CD, 바이닐(LP) 등 실물 음반 판매량은 세계 최대 음악 시장인 미국에서만 81만장을 기록하며 1위에 올랐다.

특히 2·3위 아티스트 판매량을 4배 가량 앞서며 압도적인 판매 격차를 보였다.

또한 루미네이트가 방탄소년단을 인지하는 소비자층을 대상으로 분석한 결과, 적극 참여층(Engage)은 26%, 강한 애착층(Strong Affinity)은 15%, 슈퍼팬(Superfans)은 9%를 각각 기록했다. 세 지표 모두 조사를 시작한 2021년 보다 2~5%포인트 상승하며 역대 최고치를 경신했다.

적극 참여층은 음악 감상을 넘어 아티스트 관련 콘텐츠를 지속적으로 소비하고 반응하는 소비자를 의미한다.

강한 애착층과 슈퍼팬은 높은 정서적 유대감을 바탕으로 음반과 음원, 음악 관련 콘텐츠를 구매하거나 공연에 참여하는 등 적극적인 소비 행태를 보이는 핵심 팬층이다.

이는 방탄소년단을 알고 있는 소비자 가운데 단순 청취층(Casual Fans)를 넘어 적극적인 소비와 참여로 이어지는 코어 팬층(Core Fans)이 더욱 두터워지고 있음을 보여준다.

또 '대중적 관심도를 보여주는 지표'에서는 호감층(Like) 44%, 청취층(Listen) 32%를 각각 기록했다. 이는 조사를 시작한 2021년도 대비 각각 10%포인트, 4%포인트 증가한 수치이다.

매년 꾸준히 상승 흐름을 이어오며 일반 음악 소비자층에서도 방탄소년단에 대한 관심과 호감이 확대되고 있음을 보여준다.

루미네이트는 "K팝 음악 청취 비중은 낮지만 방탄소년단의 음악은 즐겨 듣는 힙합 성향의 신규 청취자가 유입됐다"면서 "이들은 방탄소년단 인지자의 약 7%를 차지하며, 히스패닉·라틴계 비중이 38%에 달했다"고 밝혔다.

소속사 빅히트 뮤직은 "이번 분석은 방탄소년단이 핵심 팬층의 높은 충성도를 유지하는 동시에 새로운 소비자층을 지속적으로 유입시키며 대중적 외연을 확장하고 있음을 보여준다"고 말했다.

이어 "방탄소년단은 탄탄한 팬덤을 기반으로 더 많은 대중과 연결되며 저변을 확대해 나가고 있다"고 밝혔다.

alice09@newspim.com

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동탄·기흥·구리 규제지역 묶인다 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 반도체 특수와 교통 호재, 서울 인접 수요가 맞물리며 집값이 오른 경기 주요 지역이 규제지역으로 신규 지정된다. 정부는 투기적 매수를 차단하고 실수요자를 보호하기 위해 화성시 동탄구와 용인시 기흥구, 구리시를 투기과열지구 및 조정대상지역으로 지정하기로 했다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] 30일 국토교통부는 주거정책심의위원회 심의·의결을 거쳐 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳을 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정한다고 밝혔다. 이번 지정은 최근 이들 지역의 주택가격 상승세가 이어진 데 따른 조치다. 지정 효력은 7월 1일부터 발생한다. 화성시 동탄구와 용인시 기흥구는 최근 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감과 GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선 영향이 반영된 지역으로 꼽힌다. 구리시는 서울과 인접한 역세권 수요가 이어지며 가격 상승세가 지속되고 있는 상황이다. 월간 주택 매매가격 변동률을 보면 화성시 동탄구는 올해 2월 0.78%에서 상승 폭이 매월 확대되며 5월에는 1.5%대를 넘어섰다. 지난 4월과 5월 용인시 기흥구는 0.85%와 0.95% 상승했다. 구리시는 올 2월 1.77%의 상승률을 기록하더니 지난달까지 1.15%로 집계됐다. 국토부는 이들 지역의 가격 흐름과 주택시장 상황을 고려해 규제지역 신규 지정을 결정했다. 투기과열지구와 조정대상지역 지정에 따라 해당 지역에서는 주택시장 과열을 억제하기 위한 관련 규제가 적용된다. 규제지역으로 지정되면 주택구입 목적 주택담보대출 LTV가 무주택자 기준 40%로 제한되고, 유주택자는 주담대를 받을 수 없다. 대출 한도는 최대 6억원으로 묶이며 6개월 이내 전입 의무도 부과된다. 청약에서는 1순위 요건과 재당첨 제한, 전매제한이 강화되고, 조정대상지역 지정에 따라 다주택자 취득세·양도세 중과와 1세대1주택 비과세 거주요건도 적용된다. 투기과열지구 내 정비사업장에서는 조합원 지위 양도 제한과 정비사업 분양 재당첨 제한도 적용된다. 경기도도 후속 조치에 나선다. 경기도는 시·도 도시계획위원회를 거쳐 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획이다. 토지거래허가구역 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월 31일까지다. 토지거래허가구역은 '부동산 거래신고 등에 관한 법률'에 따라 지정 공고일인 6월 30일에서 5일 뒤부터 효력이 발생한다. 국토부 관계자는 "규제지역 신규 지정과 함께 부동산 시장을 교란하는 불법행위에 엄정 대응하겠다"며 "주택가격 상승 지역에 대한 모니터링도 강화할 계획"이라고 말했다. 주택시장이 조속히 안정될 수 있도록 9·7 주택공급 확대방안, 1·29 수도권 도심 6만가구 공급계획, 5월 말 발표한 매입임대 물량 확대와 비아파트 공급 확대 계획 등을 추진한다. 매입임대의 경우 내년까지 규제지역에 6만6000가구 이상을 공급한다는 계획이다. '범정부 주택공급 현장 애로해소 지원센터'를 가동해 주택건설 애로 해소를 지원하고, 현장의 목소리를 반영해 공급 방안을 보완·발전시켜 나갈 예정이다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] Q. 어느 지역이 규제지역으로 새로 지정되나요? A. 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳이 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정됩니다. Q. 규제지역 지정 효력은 언제부터 발생하나요? A. 투기과열지구와 조정대상지역 지정 효력은 7월1일부터 발생합니다. Q. 정부가 이들 지역을 규제지역으로 지정한 이유는 무엇인가요? A. 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감, GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선, 서울 인접 역세권 수요가 맞물리며 주택가격 상승세가 이어졌기 때문입니다. Q. 토지거래허가구역 지정도 함께 추진되나요? A. 경기도는 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획입니다. 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월31일까지입니다. Q. 정부는 규제지역 지정 외에 어떤 대응을 하겠다고 밝혔나요? A. 국토부는 불법행위에 엄정 대응하고 주택가격 상승 지역에 대한 모니터링을 강화하겠다고 밝혔습니다. 또 기존 주택공급 확대방안과 매입임대·비아파트 공급 확대 계획을 추진하고, 주택공급 현장 애로해소 지원센터를 가동할 예정입니다. chulsoofriend@newspim.com 2026-06-30 08:17
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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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