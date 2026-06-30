부산항만공사, 크루즈 유치 확대 전략 발표…'플라이·레일&크루즈' 상품 강화

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모항 중심 체계 크루즈 유치 확대

KTX 활용한 관광 상품 확대 목표

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산항만공사(BPA)가 빠르게 회복·성장하는 글로벌 크루즈 수요에 맞춰 부산항을 동북아 크루즈 허브이자 국내 크루즈 산업 중심항으로 키우기 위한 중장기 계획을 내놓았다.

BPA는 '2030 부산항 크루즈산업 활성화 계획'을 발표하고 2030년까지 크루즈선 520항차, 관광객 100만 명 유치를 목표로 하는 3대 전략·10대 과제를 추진한다고 30일 밝혔다.

코로나19 이후 글로벌 크루즈 시장은 팬데믹 이전 수준을 회복한 것을 넘어 새로운 성장기에 들어섰으며 아시아 시장은 전년 대비 15% 성장해 세계에서 가장 빠르게 팽창하는 지역으로 평가되고 있다.

올해 1월 부산항에 입항한 월드와이드 크루즈선 아이다디바호[사진=부산항만공사] 2026.06.30

BPA는 이런 흐름에 맞춰 부산항을 동북아 대표 크루즈 허브로 육성하는 중장기 전략을 이번 계획에 담았다.

부산항 크루즈 실적도 가파르게 늘고 있다. 지난해 부산항에는 203항차에 약 25만7000명의 크루즈 관광객이 방문했고 올해는 상반기에만 219항차, 32만 명이 부산항을 찾았다.

BPA는 연말까지 총 420항차, 약 70만 명이 부산항을 이용할 것으로 내다봤다. 공사는 이 증가세를 일시적 반등에 그치게 하지 않고 지속 가능한 성장으로 이어가기 위해 이번 활성화 계획을 마련했다고 설명했다.

이번 계획의 비전은 '해양관광 활성화를 통한 동북아 크루즈 허브 육성'이다. BPA는 ▲크루즈 유치▲국내 저변 확대▲연관산업 활성화를 3대 추진전략으로 설정하고 이를 구체화하는 10대 중점과제를 추진한다는 방침이다.

첫 번째 전략인 크루즈 유치 분야에서는 단순 기항 중심 구조에서 벗어나 부산에서 승·하선을 진행하는 모항 중심 체계로 전환하는 데 초점을 맞췄다.

BPA는 해외 관광객이 인천국제공항으로 입국해 수도권 관광을 마친 뒤 KTX를 이용해 부산으로 이동, 부산항에서 크루즈를 승선하는 항공·철도 연계 '플라이·레일&크루즈(Fly·Rail&Cruise)' 모항 상품을 확대할 계획이다.

BPA는 이 상품을 2026년 4항차, 2027년 이후 연간 10항차 이상으로 늘리는 목표를 제시했다.

준모항 상품도 확충한다. BPA는 올해 운항을 시작한 MSC '벨리시마'호를 기반으로 향후 로얄 캐리비안, 아도라 크루즈 등 글로벌 선사를 추가로 유치해 준모항 상품을 확대할 계획이다. 준모항 운항은 2026년 20항차, 2027년 이후 30항차 이상을 목표로 한다.

24시간 운영체계를 갖춘 크루즈터미널을 기반으로 오버나잇 크루즈도 늘린다. BPA는 국내 최초로 구축한 24시간 터미널 운영을 바탕으로 야간 체류형 상품을 확대해 2026년 9항차, 2027년 이후 20항차 이상 오버나잇 크루즈를 유치하겠다는 계획을 세웠다.

늘어나는 크루즈 수요에 대응하기 위한 터미널 인프라 확충도 병행한다. 단기적으로 올해 연말까지 북항 크루즈터미널의 CIQ(세관·출입국외국인청·검역) 구역과 대합실을 기존의 2배 이상으로 증축하고 영도 크루즈터미널에는 보안검색 임시시설을 신축해 보안장비 6기를 추가 배치할 예정이다.

중장기적으로는 5000명 이상 승객을 수용하는 초대형 크루즈선 모항 기능을 원활히 처리할 수 있는 동북아 관문 역할의 전용 크루즈터미널을 2030년까지 신축한다는 구상이다.

BPA는 시설 확충과 함께 CIQ기관과의 협업을 강화해 승·하선 절차 효율성을 높인다는 방침이다. 부산 CIQ기관은 초대형 크루즈선 입항 시 5000명 이상 승객의 승·하선을 2시간 이내에 처리할 수 있도록 지원하고 24시간 터미널 운영과 도심환급(Tax Refund) 서비스, 선박 전자 검역 도입 등 이용객 편의 제도를 BPA와 함께 개선해 왔다.

BPA는 앞으로도 개별관광상륙허가제 재시행 등 제도 개선을 지속 건의해 크루즈 관광객과 선사가 체감할 수 있는 이용자 중심 서비스를 제공한다는 계획이다.

두 번째 전략은 국내 크루즈 수요 기반 확대다. BPA는 우리나라가 국민 소득 수준에 비해 크루즈 이용률이 낮고, 크루즈 여행이 일부 계층의 고가 여행상품으로 인식되는 경향이 남아 있다고 보고 있다.

이에 부산관광공사 등 관계기관과 협력해 이러한 인식을 완화하고 국민 누구나 크루즈 여행을 쉽게 접할 수 있는 환경을 조성하는 데 나선다. BPA는 여행사와 일반 국민을 대상으로 크루즈 체험 프로그램을 확대하고 국제행사와 연계한 맞춤형 포트세일즈를 지속 추진한다.

국내 주요 크루즈 항만과의 연계도 강화한다. BPA는 국내 1·2위 크루즈 항만인 부산과 제주를 동시에 기항하는 상품을 개발하고 공동 마케팅을 추진해, 대한민국 전체를 경쟁력 있는 크루즈 목적지로 자리매김시키겠다는 목표를 제시했다.

세 번째 전략은 연관산업 활성화다. 지난해 전국 크루즈 선용품 선적 실적 가운데 약 75%가 부산항에서 공급된 만큼, BPA는 지역 선용품 기업과 글로벌 선사를 잇는 비즈니스 상담회를 확대하고 해외 판로 개척을 지원하는 한편, 민·관·산·학 협력체계를 구축해 크루즈 산업 생태계를 강화하겠다는 구상이다.

부산을 중심으로 울산·경남·경북을 연계한 권역 관광상품을 고도화하고, 문화·역사·해양레저 등 체험형 콘텐츠를 늘려 크루즈 관광객 체류시간과 지역 소비를 확대한다는 계획이다.

송상근 사장은 "부산항 신항이 대한민국 물류를 책임지는 중심항이라면 앞으로 북항과 영도는 대한민국 크루즈 산업을 이끄는 중심항으로 육성해 부산항을 동북아 크루즈 허브로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com